Aston Villa AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında Aston Villa, AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Aston Villa - AZ Alkmaar maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, Aston Villa AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Aston Villa AZ Alkmaar maçı şifresiz canlı izleme detayları…Aston Villa - AZ Alkmaar maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe