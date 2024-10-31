Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 12:41

Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi

2024 Kasım ayı askerlik yerleri için bekleyiş sürüyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi
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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan askerlik celp yerleri, bu yıl da e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak. Askerlik görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan gençler, Kasım 2024 celp döneminde görev yapacakları yerlerin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, askerlik celp yerleri açıklandı mı? Kasım 2024 celp dönemi için askerlik yerleri ne zaman ve saat kaçta ilan edilecek? İşte detaylar:

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı Kasım celp dönemi askerlik sınıflandırma ve yerleştirme sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacak. Açıklamanın günün erken saatlerinde yapılması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldikçe güncellemeler yapılacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerlerinizi öğrenmek için e-Devlet portalına giriş yapmanız gerekiyor. "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasındaki "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmeti ile askerlik yer bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Bu sayfada, "Hizmet Adı" bölümüne "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucu" ifadesini yazarak çıkan bağlantıya tıklayın. "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucu" butonuna tıklayarak askerlik yerinizle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
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