Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB 2024 Kasım celbi tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan askerlik celp yerleri, bu yıl da e-Devlet sistemi üzerinden duyurulacak. Askerlik görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan gençler, Kasım 2024 celp döneminde görev yapacakları yerlerin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Peki, askerlik celp yerleri açıklandı mı? Kasım 2024 celp dönemi için askerlik yerleri ne zaman ve saat kaçta ilan edilecek? İşte detaylar:

2024 yılı Kasım celp dönemi askerlik sınıflandırma ve yerleştirme sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden duyurulacak. Açıklamanın günün erken saatlerinde yapılması bekleniyor. Resmi açıklamalar geldikçe güncellemeler yapılacak.

Askerlik yerlerinizi öğrenmek için e-Devlet portalına giriş yapmanız gerekiyor. "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasındaki "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmeti ile askerlik yer bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Bu sayfada, "Hizmet Adı" bölümüne "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucu" ifadesini yazarak çıkan bağlantıya tıklayın. "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucu" butonuna tıklayarak askerlik yerinizle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.