Asgari ücret tekrar artacak mı? 2025 Asgari ücret artar mı?

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ve toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, toplumsal bir refahı hedeflediklerini belirtti.