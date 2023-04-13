Arefe günü okullar tatil mi? 2023 Ramazan'da arefe günü tatil mi - Özel sektör, kamu tatil mi?

Bayramın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.
20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek. 2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
21 Nisan Cuma günü başlıyor.
23 Nisan Pazar günü bitiyor. KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek. 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı