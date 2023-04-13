Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 12:36

Arefe günü okullar tatil mi? 2023 Ramazan'da arefe günü tatil mi - Özel sektör, kamu tatil mi?

Arefe günü okullar tatil mi? 2023 Ramazan'da arefe günü tatil mi, özel sektör, kamu tatil mi soruları bayram öncesi tekrar araştırılmaya başlandı. İslam aleminde, huzurun, bereketin ve kardeşliğin bayramı olan Ramazan bayramı 3 gün boyunca kutlanacak. 20 Nisan Perşembe gününe denk gelen arefe günü yarım gün idari tatil olarak belirlendi.

Arefe günü okullar tatil mi? 2023 Ramazan'da arefe günü tatil mi - Özel sektör, kamu tatil mi?
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Bayramın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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