Arefe günü okullar tatil mi? 2023 Ramazan'da arefe günü tatil mi - Özel sektör, kamu tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bayramın habercisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olacak, kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra kapalı olacak. Arefe günü tatil ilan edilmesine rağmen, bu karardan devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları faydalanamayacak.Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.21 Nisan Cuma günü başlıyor.23 Nisan Pazar günü bitiyor.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak PazartesiRegaip Kandili - 26 Ocak PerşembeMiraç Kandili - 17 Şubat CumaBerat Kandili – 6 Mart PazartesiRamazan Başlangıcı - 23 Mart PerşembeKadir gecesi - 17 Nisan PazartesiRamazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan PazarKurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran SalıKurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran ÇarşambaKurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran PerşembeKurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran CumaKurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran CumartesiHicri Yılbaşı – 19 Temmuz ÇarşambaAşure günü – 28 Temmuz CumaMevlid Kandili - 26 Eylül Salı