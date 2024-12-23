AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 AÖL 1.dönem sınav sonuç tarihi

AÖL 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu, bu hafta sonu düzenlenen sınavla öğrenciler tarafından merak ediliyor. Açık öğretim lisesi sınavı, MEB takvimine göre 21-22 Aralık tarihlerinde uygulandı. AÖL oturumlarına katılan adaylar açık lise 1. dönem sınav sonuç tarihini beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından AÖL 1. dönem sınav sonuçları ilan edilecek. Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecekler. Peki Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açık lise sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 1. dönem AÖL sınav sonuç tarihi ve ayrıntıları...



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Buna göre öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenebilecek.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; AçıkÖğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx AçıkÖğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.



AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltildi.



Yeni düzenleme ile açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.



Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.



AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU TÜRKÇE'DEN 70 ALMAK ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni MEB düzenlemesi ile ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.



Ayrıca, MEB'in elektronik ortamlarında verileri bulunan ve bu verileri açık öğretim okulları bilgi yönetim sistemine aktarılabilen öğrencilerden belge istenmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

