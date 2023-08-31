AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?19 Ağustos'ta yapılan sınavların üzerinden 12 gün geçti. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarını değerlendirme işlemleri sürüyor. Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açıyor.Sınav sonuçları açıklandığında duyuru ise üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sayfasından yapılacak.Henüz AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta yapılan sınav sonuçları 19 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu dönem yapılan sınavlar yüz yüze olduğundan değerlendirme işlemleri daha uzun sürüyor. Bu sebeple sınavların Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 PazartesiÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 CumaANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 PazartesiDikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 CumaYatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 PazartesiKayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi