Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 12:09

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları

AÖF yaz okulu sınav sonuçları için gözler anadolu.edu.tr adresine çevrildi. 2022-23 eğitim öğretim yılında bahar ve güz döneminde başarısız dersi bulunan öğrenciler, 19 Ağustos'ta Türkiye genelinde yapılan yüz yüze sınavlara katıldı. Sınavların tamamlanmasıyla adaylar derslerde başarılı veya başarısız olduklarını AÖF yaz okulu sınav sonuç ekranından öğrenecek. Bu dönem ders geçme notu 35 olduğundan bu notun yukarısında alan öğrenciler başarısız derslerini vermiş olacak. AÖF yaz okulu sınav notlarının yıl sonu başarı notuna katkısı %100 olacak. Sınavların değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Adaylar ise AÖF yaz okulu sınav sonuçları duyurusuna odaklandı. Sosyal medya hesabından paylaşım bekleyen öğrenciler son gelişmeleri merak ediyor. Peki 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, Anadolu Üniversitesi sınav sonucu sorgulama ekranın…

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 AÖF sınav sonuçları
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Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos'ta yapılan sınavların üzerinden 12 gün geçti. Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavlarını değerlendirme işlemleri sürüyor. Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açıyor.
Sınav sonuçları açıklandığında duyuru ise üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sayfasından yapılacak.

Henüz AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta yapılan sınav sonuçları 19 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu dönem yapılan sınavlar yüz yüze olduğundan değerlendirme işlemleri daha uzun sürüyor. Bu sebeple sınavların Eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişme açılacak. Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek. Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

DERS GEÇME NOTU 35 OLACAK!

AÖF yaz okulu sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yaz okulu sınav sonuçlarının yıl sonu ortalamaya etkisi %100'dür. Örneğin adaylar yaz okulunda sorumlu olduğu herhangi bir dersten sınav notu olarak 70 aldığında, yıl sonu başarı puanı da 70 olacak.

AÖF sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

AÖF YENİ DÖNEM KAYIT TAKVİMİ

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi


ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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