Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kupada oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, 6 puanla D Grubu'nda lider konumda bulunuyor. Antalyaspor ise bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 3 puanla 4. sırada yer alıyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk iki sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

Karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Muhtemel İlk 11'ler:

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Gaich

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı saat 15.00'ten itibaren A Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilirler.

Antalyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) D Grubu'nda yer alan iki takım için de bu maçın skoru hayati önem taşıyor. Zira yeni formata göre çeyrek finale grupta ilk iki sırada yer alan takımlar çıkacak. Bu kapsamda hem Antalyaspor hem de Beşiktaş sahaya 3 puan için çıkarken taraftarlar da maçın yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Antalya-Beşiktaş maçını canlı izleyebileceğiniz bağlantı ve maça dair ayrıntılar…