Altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Veri öncesinde 1915 dolar seviyesindeki ons altın fiyatı, veri sonrası 1861 dolara kadar geriledi. Bu seviye, son üç haftanın dip seviyesi olarak kayıtlara geçti.Altın ayrıca, ekim ayının ilk yarısından bu yana geçen yaklaşık dört aylık dönemin en kötü haftalık performansına da imza atmış oldu.Önceki gün 1185 TL'ye kadar yükselen ve dün veri öncesinde 1160 TL seviyelerine olan gram altın fiyatı da 1127 TL'ye kadar geriledi.FED'in şahin bir politika izleyeceği ve dolarda reel faizin yükselebileceği beklentisi, altın fiyatlarını baskılıyor. Veri sonrasında dolar endeksinde yüzde 0,9'luk artış olurken, ABD Hazine tahvili faizleri de yükseldi.ABD merkezli OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, ABD istihdam verisine ilişkin "Bu veri, Fed'in ileriye dönük olarak biraz daha agresif kalması gerekebileceği tezini destekleyecek" dedi.FED bu haftaki faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmiş ve faiz artışlarında hız keserken enflasyondaki düşüşe dair olumlu ifadeler kullanmıştı. FED'in mart toplantısında da faizi 25 puan artırması bekleniyor.ABD merkezli OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, ABD istihdam verisine ilişkin "Bu veri, Fed'in ileriye dönük olarak biraz daha agresif kalması gerekebileceği tezini destekleyecek" dedi.Fed bu haftaki faizi 25 baz puan artışla yüzde 4,50-4,75 aralığına çekmiş ve faiz artışlarında hız keserken enflasyondaki düşüşe dair olumlu ifadeler kullanmıştı Fed'in mart toplantısında da faizi 25 puan artırması bekleniyor.ABD'de ocakta işsizlik oranı da tarihi düşük seviyeye geriledi.Aralıkta yüzde 3,5 olan ve ocakta yüzde 3,6'ya yükselmesi beklenen işsizlik oranı, yüzde 3,4'e geriledi. Bu oran, 1969'dan bu yana ABD'deki en düşük işsizlik oranı oldu.ABD'de ortalama saatlik kazançlar, anket beklentilerine paralel olarak ocakta aylık bazda yüzde 0,3 oranında arttı. Ücretlerde yıllık artış ise yüzde 4,3'lük beklentiye karşılık yüzde 4,4 oldu. Aralıkta bu oran yüzde 4,6 idi.Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı konusunda eli rahatlarken dolar endeksinde yükseliş görüldü.Öte yandan, ABD'de hizmet sektörü aktivitesi ocak ayında güçlü toparlanma kaydetti. Yeni siparişlerdeki artış, bu yükselişte etkili oldu.ABD'de ISM hizmet endeksi Ocak ayında 6 puan artışla 55,2'ye yükseldi. Bu, 2020'nin ortalarından beri görülen en büyük aylık artış olarak kayda geçti. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.Bu iyileşme, tüketici talebinin canlanmaya başladığına işaret etti.Yeni siparişler endeksi bu dönemde 45,2'den 60,4'e, istihdam endeksi 49,4'ten 50'ye yükseldi.