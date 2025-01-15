Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 10:44

Altın düşer mi, düşecek mi, yükselir mi? 2025

ABD'de başkanlık seçimi yapıldı. Zafer konuşması yapan Trump, ABD'nin yeni başkanı seçildi. Peki, altın düşer mi, düşecek mi, yükselir mi? 2025

Altın düşer mi, düşecek mi, yükselir mi? 2025
Abone Ol
ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump sabah saatlerinde zaferini ilan etti. Seçim çalışmaları sırasında Trump, kazanması halinde Çin'e adeta vergi bombardımanı uygulayacağını açıklamıştı. Uzmanlar ise Trump'ın kazanması halinde bunun Asya piyasalarında baskı oluşturarak yuanda çekilme yaratabileceğini belirtiyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Trump ekonomi savaşını başlatacak mı?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Fed'in faiz indirimlerinde izleyeceği yol ve altının yönü açısından belirleyici nitelikteki ABD'de TÜFE verileri öncesi altında yatay seyir görülüyor.

Haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0,5 yükselen altın yeni işlem gününde 2 bin 678 dolar civarında. Yılbaşından bu yana altının onsunda yüzde 2'lik prim izlendi.

Açıklanan ÜFE rakamları piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bununla birlikte enflayson konusunda karar alırken, Fed için daha önemli görülen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gibi enflasyon göstergeleri bu ayın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak.

Trump'ın göreve gelmesi ile yaşanacak olan politika değişikliklerinin enflasyon baskılarını artıracağı öngörülüyor. Bu da daha yüksek borçlanma maliyetlerine ve dolayısıyla altının daha az çekici hale gelmesine neden olabilir. Bununla birlikte jeopolitik kaygılar gibi diğer unsurların altına destek olması bekleniyor.

UBS Group AG'ye göre yine de altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere ulaşması muhtemel. UBS dün yayınladığı bir raporda altın fiyatlarının bu yıl sonuna kadar 2850 dolara ulaşacağını öngördü. Banka, gümüş fiyatlarının ise 38 dolara kadar yükselmesini bekliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da gündem Pellegrini Galatasaray Galatasaray'da gündem Pellegrini
Fenerbahçe, kafa golünde geçen sezonu yakaladı! Fenerbahçe Fenerbahçe, kafa golünde geçen sezonu yakaladı!
Beşiktaş, Serginho için görüşmelere başladı Beşiktaş Beşiktaş, Serginho için görüşmelere başladı
Galatasaray'da fark kazanma alışkanlığı Galatasaray Galatasaray'da fark kazanma alışkanlığı
Fenerbahçe'de gol yükü üç isimde Fenerbahçe Fenerbahçe'de gol yükü üç isimde
ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak 2025 Gündem ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ocak 2025
Hüseyin Göçek: 'Önce Beşiktaş, sonra G.Saray'da oynadım' Galatasaray Hüseyin Göçek: "Önce Beşiktaş, sonra G.Saray'da oynadım"
Galatasaray'da Avrupa rekoru hedefi! Galatasaray Galatasaray'da Avrupa rekoru hedefi!
Beşiktaş'ta Manaj sürprizi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Manaj sürprizi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Nelsson için takas teklifi!
2
Marsilya'dan Galatasaray'a Wahi yanıtı!
3
Galatasaray'da İlkay ısrarı
4
Süper Lig'den 6 kulüp ve Metin Öztürk, PFDK'ye sevk edildi
5
Mourinho'nun transfer listesi belli oldu
6
Mourinho'dan Reguilon'a transfer telefonu
7
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara yanıt

SON HABERLER