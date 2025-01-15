Altın düşer mi, düşecek mi, yükselir mi? 2025

Fed'in faiz indirimlerinde izleyeceği yol ve altının yönü açısından belirleyici nitelikteki ABD'de TÜFE verileri öncesi altında yatay seyir görülüyor.

Haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0,5 yükselen altın yeni işlem gününde 2 bin 678 dolar civarında. Yılbaşından bu yana altının onsunda yüzde 2'lik prim izlendi.

Açıklanan ÜFE rakamları piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bununla birlikte enflayson konusunda karar alırken, Fed için daha önemli görülen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gibi enflasyon göstergeleri bu ayın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak.

Trump'ın göreve gelmesi ile yaşanacak olan politika değişikliklerinin enflasyon baskılarını artıracağı öngörülüyor. Bu da daha yüksek borçlanma maliyetlerine ve dolayısıyla altının daha az çekici hale gelmesine neden olabilir. Bununla birlikte jeopolitik kaygılar gibi diğer unsurların altına destek olması bekleniyor.

UBS Group AG'ye göre yine de altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere ulaşması muhtemel. UBS dün yayınladığı bir raporda altın fiyatlarının bu yıl sonuna kadar 2850 dolara ulaşacağını öngördü. Banka, gümüş fiyatlarının ise 38 dolara kadar yükselmesini bekliyor.

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump sabah saatlerinde zaferini ilan etti. Seçim çalışmaları sırasında Trump, kazanması halinde Çin'e adeta vergi bombardımanı uygulayacağını açıklamıştı. Uzmanlar ise Trump'ın kazanması halinde bunun Asya piyasalarında baskı oluşturarak yuanda çekilme yaratabileceğini belirtiyor. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Trump ekonomi savaşını başlatacak mı?