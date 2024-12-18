Ali Koç'a saldırı davasında hapis kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe maçı sırasında saldıran F.Ö'ye İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, mahkumiyet kararı verdi.

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Ali Koç'a saldırı davasında hapis kararı!
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18 Aralık 2024 14:14
Son güncelleme 18 Aralık 2024 14:46
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Maçın devre arasında, stadyuma giremeyen Fenerbahçeli taraftarların durumu hakkında bilgi almak amacıyla deplasman tribününe giden Ali Koç, geri dönerken Göztepe tribünlerinden atılan yabancı maddelere maruz kaldı ve Göztepe yöneticisi Fatih Özkan tarafından itildi.

Bu müdahale sonucunda Ali Koç yere düştü; ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Odatv'de yer alan habere göre; Arkadan saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özkan hakkında, İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkemece söz konusu saldırgan hakkında "bir daha suç işlemeyeceği" kanaatine varılamadığından, aldığı hapis cezası ertelemedi ve para cezasına çevirmedi.

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