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ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?
Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 18:56 -
Güncelleme Tarihi:
26 Haziran 2025 18:56
ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisi için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2'ye katılacak adaylar sınav yerlerine odaklanmıştı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresine giriş şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak görüntüleyebilecek. İşte, ALES tarihi...
Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrilmişti ve beklenen haber geldi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/2 sınav yerlerin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.
ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ
ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.
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