ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?

Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrilmişti ve beklenen haber geldi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/2 sınav yerlerin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.