Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 18:56 - Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 18:56

ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ikincisi için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2'ye katılacak adaylar sınav yerlerine odaklanmıştı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresine giriş şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak görüntüleyebilecek. İşte, ALES tarihi...

ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?
Abone Ol
Bu yılın ikinci ALES sınavı için geri sayım başladı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacakları ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları merak ediyor. ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da yapılacak olan ALES/2 sınavı öncesinde gözler artık sınav giriş belgelerine çevrilmişti ve beklenen haber geldi. Peki, 2025 ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ALES/2 sınav yerlerin, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimine göre bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması 23 Ekim'de olacak ve sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanacak.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Joel Chima Fujita Beşiktaş Beşiktaş'tan orta saha hamlesi: Joel Chima Fujita
Fenerbahçe'de toplanan imzalar için açıklama! Fenerbahçe Fenerbahçe'de toplanan imzalar için açıklama!
ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman? Gündem ALES/2 sınav giriş belgesi görüntüleme: ALES/2 sınav yerleri açıklandı! ALES ne zaman?
Porto'da köklü değişim kapıda! Dünya Transferler Porto'da köklü değişim kapıda!
Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Corendon Alanyaspor Alanyaspor, İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı hedefliyor Samsunspor Samsunspor, Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan bir yapı oluşturmayı hedefliyor
Porto'lu Pepe'ye Premier Lig ve La Liga ilgisi! Portekiz Ligi Porto'lu Pepe'ye Premier Lig ve La Liga ilgisi!
Eyüpspor, Ruben Vezo ile yollarını ayırdı Eyüpspor Eyüpspor, Ruben Vezo ile yollarını ayırdı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Uğurcan Çakır gelişmesi!
2
Galatasaray'da Osimhen forması da satışta!
3
Fenerbahçe'ye kötü haber: Jadon Sancho!
4
Fenerbahçe'den sürpriz takas hamlesi: Matvey Kislyak
5
Anderlecht'ten Cuesta'ya kanca!
6
Morata, Como'yu kabul etti!
7
Zahavi'den Galatasaray'a Nkunku önerisi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.