AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli AKP milletvekili adayları kimler?

AKP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. AKP milletvekili adayları 3 dönem kuralı dolayısıyla pek çok değişiklikle belirlendi. AKP'nin 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi...
AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023
SADETTİN HÜLAGÜ
RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
VEYSAL TİPİOĞLU
MEHMET AKİF YILMAZ
CEMİL YAMAN
SAMİ ÇAKIR
YASEMİN ÖZDEMİR
MEHMET ELLİBEŞ
ALİ GÜNEY
BERNA ABİŞ
HASAN SOBA
ERKAN AKSOY
GÜLAY ARTUT
İBRAHİM EFE
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