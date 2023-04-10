AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli AKP milletvekili adayları kimler?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AKP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. AKP milletvekili adayları 3 dönem kuralı dolayısıyla pek çok değişiklikle belirlendi. AKP'nin 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi...SADETTİN HÜLAGÜRADİYE SEZER KATIRCIOĞLUVEYSAL TİPİOĞLUMEHMET AKİF YILMAZCEMİL YAMANSAMİ ÇAKIRYASEMİN ÖZDEMİRMEHMET ELLİBEŞALİ GÜNEYBERNA ABİŞHASAN SOBAERKAN AKSOYGÜLAY ARTUTİBRAHİM EFE