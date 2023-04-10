Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 11:33

AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli AKP milletvekili adayları kimler?

AKP Kocaeli milletvekili adayları isim listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AKP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AKP'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AKP Kocaeli milletvekili adayları isim listesi.

AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi 2023 | Kocaeli AKP milletvekili adayları kimler?
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AKP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. AKP milletvekili adayları 3 dönem kuralı dolayısıyla pek çok değişiklikle belirlendi. AKP'nin 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AKP Kocaeli milletvekili adayları listesi...
AKP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023


SADETTİN HÜLAGÜ

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

VEYSAL TİPİOĞLU

MEHMET AKİF YILMAZ

CEMİL YAMAN

SAMİ ÇAKIR


YASEMİN ÖZDEMİR

MEHMET ELLİBEŞ

ALİ GÜNEY

BERNA ABİŞ

HASAN SOBA

ERKAN AKSOY

GÜLAY ARTUT

İBRAHİM EFE

 
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