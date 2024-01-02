AKP İstanbul belediye başkanı adayı Ali Yerlikaya kimdir?

2024 AK Parti İstanbul belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti İstanbul belediye başkanı aday adayları kimler olacak?Yerel seçim takviminin belli olmasıyla Cumhur İttifakı'nda da aday mesaisi hız kazandı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'da çıkaracağı adaylar merak ediliyor. Farklı farklı isimler konuşulurken AK Parti'de adaylar için temayül yoklamaları yapıldı. Adayların 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken İstanbul için bir ismin ağırlık kazandığı aktarıldı.Kulisler hareketlendiTürkiye adım adım yerel seçime giderken gözler Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatının yanı sıra milletvekillerine İstanbul için 'Çalışın' talimatı vermişti. Adaylar arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi ağırlık kazanmaya başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimde İstanbul'u kazanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara adaylarının en geç 15 Ocak'a kadar belli olması beklenirken Erdoğan 'İstanbul'da Ali Yerlikaya' diyebilir.Ali Yerlikaya, 11 Ekim 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29 Mayıs 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13 Aralık 2007 - 17 Mayıs 2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23 Mayıs 2010 - 09 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17 Ağustos 2012 - 03 Mart 2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05 Mart 2015 - 03 Kasım 2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.