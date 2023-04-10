Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 11:23

AKP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | Gaziantep AKP milletvekili adayları kimler?

AKP Gaziantep milletvekili adayları isim listesi belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AKP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AKP'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri AKP Gaziantep milletvekili adayları isim listesi.

AKP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | Gaziantep AKP milletvekili adayları kimler?
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AKP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. AKP milletvekili adayları 3 dönem kuralı dolayısıyla pek çok değişiklikle belirlendi. AKP'nin 285 mevcut milletvekillerinden sadece 104'ü yeniden aday gösterilirken, 181 kişi liste dışı kaldı. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri AKP Gaziantep milletvekili adayları listesi...
AKP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023


GAZİANTEP 1 ABDULHAMİT GÜL

GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHIN

GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK

GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI

GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMIR


GAZİANTEP 7 IRFAN ÇELİKASLAN

GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK

GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ

GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

GAZİANTEP 11 HASAN TEKE

GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU

GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN

GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ

2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ (TAM LİSTE)
 SEÇİM ÇEVRESI - ADAY SIRA NO - ADI SOYADI


İSTANBUL 1. BÖLGE

ADANA 1 OMER ÇELIK

ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ

ADANA 3 SUNAY KARAMIK

ADANA 4 ABDULLAH DOĞRU

ADANA 5 FARUK AYTEK

ADANA 6 MUSTAFA YILDIZ

ADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

ADANA 8 EROL KAHRAMAN

ADANA 9 KASIM PAMUK

ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN

ADANA 11 DİNÇER DINÇ

ADANA 12 MELİKE DOĞAN

ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK

ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ

ADANA 15 MEHMET KURTARAN

ADIYAMAN 1 RESUL KURT

ADIYAMAN 2 ISHAK ŞAN

ADIYAMAN 3 MUSTAFA ALKAYIŞ

ADIYAMAN 4 HÜSEYİN ÖZHAN

ADIYAMAN 5 ZIYA POLAT

AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA

AFYONKARAHİSAR 2 IBRAHIM YURDUNUSEVEN

AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN

AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK

AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK

AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN AĞRI 1 RUKEN KİLERCİ

AĞRI 2 ABBAS AYDIN

AĞRI 3 MEHMET ALİ BILGILI

AĞRI 4 ŞABAN POLAT

AMASYA 1 HALUK IPEK

AMASYA 2 HASAN ÇİLEZ

AMASYA 3 ABDULKERİM BUĞRA ŞIMŞEK

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 ILHAMI TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

ANKARA-2 1 VEDAT BILGIN

ANKARA-2 2 LÜTFİYE SELVA ÇAM

ANKARA-2 3 ORHAN YEGİN

ANKARA-2 4 ZEYNEP YILDIZ

ANKARA-2 5 OSMAN GÖKÇEK

ANKARA-2 6 KURTCAN ÇELEBİ

ANKARA-2 7 ABDULVAHAP ŞAHİN

ANKARA-2 8 CIHAN ANKARA

ANKARA-2 9 EJDER ONURSAL

ANKARA-2 10 SERVET TÜRKAYIK

ANKARA-2 11 BURCU GÖKALP

ANKARA-3 1 FUAT OKTAY

ANKARA-3 2 LEYLA ŞAHİN USTA

ANKARA-3 3 OM ER ILERI

ANKARA-3 4 ASUMAN ERDOĞAN ANKARA-3 5 AHMET FETHAN BAYKOÇ

ANKARA-3 6 REMZI ALBASAN

ANKARA-3 7 HALİSE ÇİFTCİ

ANKARA-3 8 AHMET ÇOTUK ANKARA-3 9 AHMET GÜL

ANKARA-3 10 ERTUNÇ GÜNGÖR

ANKARA-3 11 HALİL HOTAMAN

ANKARA-3 12 CANSIN YILMAZ YAŞAR

ANTALYA 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ANTALYA 2 MUSTAFA KÖSE

ANTALYA 3 TUBA VURAL ÇOKAL

ANTALYA 4 KEMAL ÇELİK

ANTALYA 5 ATAY USLU

ANTALYA 6 IBRAHIM ETHEM TAŞ

ANTALYA 7 KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

ANTALYA 8 IZZETTIN SULTANYAR

ANTALYA 9 TÜLAY BEŞKONAK OZÇAY

ANTALYA 10 YUSUF MAYISLAR

ANTALYA 11 BETÜL DEMİROK

ANTALYA 12 RÜŞTÜ PEKER

ANTALYA 13 FERAH NUR ÜNAL

ANTALYA 14 ÖZCAN YILDIRIM

ANTALYA 15 MEHMET UYSAL

ANTALYA 16 YAHYA TURGUT

ANTALYA 17 IBRAHIM BAYUK

ARTVİN 1 FARUK ÇELİK

ARTVİN 2 AHMET ERDEM

AYDIN 1 MUSTAFA SAVAŞ

AYDIN 2 SEDA SARIBAŞ

AYDIN 3 ÖMER ÖZMEN

AYDIN 4 MUSTAFA ABAK

AYDIN 5 MEHMET UMUT TUNCER

AYDIN 6 DUYGU GOĞDE

AYDIN 7 MURAT GÜN

AYDIN 8 MEHMET ARKUN

BALIKESİR 1 ISMAIL OK

BALIKESİR 2 BELGİN UYGUR

BALIKESİR 3 MUSTAFA CANBEY

BALIKESİR 4 ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN

BALIKESİR 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR

BALIKESİR 6 MEHMET AYDEMİR

BALIKESİR 7 AHMET GÜR

BALIKESİR 8 EŞREF USLU

BALIKESİR 9 FATİH GÜNGÖR

BİLECİK 1 HALİL ELDEMİR

BİLECİK 2 HÜSNÜ ERSOY

BİNGÖL 1 FEYZİ BERDİBEK

BİNGÖL 2 ZEKI KORKUTATA

BİNGÖL 3 FURKAN UFUK COŞKUN

BİTLİS 1 TURAN BEDIRHANOĞLU

BİTLİS 2 MUAZ ERGEZEN

BİTLİS 3 CEBRAIL YAKIŞIR

BOLU 1 YÜKSEL COŞKUNYÜREK

BOLU 2 ARZU AYDIN

BOLU 3 KAZIM KONAK

BURDUR 1 ADEM KORKMAZ

BURDUR 2 MUSTAFA OĞUZ

BURDUR 3 VOLKAN MENGİ

BURSA-1 1 EFKAN ALA

BURSA-1 2 REFİK ÖZEN

BURSA-1 3 AHMET KILIÇ

BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ

BURSA-1 6 AHMET YILDIZ

BURSA-1 7 IRFAN AKKAYA

BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT

BURSA-1 10 MIHRIMAH KOCABIYIK

BURSA-2 1 MUSTAFA VARANK

BURSA-2 2 AYHAN SALMAN

BURSA-2 3 OSMAN MESTEN

BURSA-2 4 EMEL GÖZÜ KARA DURMAZ

BURSA-2 5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN

BURSA-2 6 MUSTAFA YILDIRIM

BURSA-2 7 FUAT ALPASLAN

BURSA-2 8 SÜLEYMAN ÇELIK

BURSA-2 9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI

BURSA-2 10 MUSTAFA KAYA

ÇANAKKALE 1 AYHAN GIDER

ÇANAKKALE 2 JÜLİDE ISKENDEROĞLU

ÇANAKKALE 3 NAZIM HIKMET KESKİNER

ÇANAKKALE 4 HALİL ZAHİT MERT

ÇANKIRI 1 MUHAMMET EMIN AKBAŞOĞLU

ÇANKIRI 2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU

ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI

ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA

ÇORUM 3 ZEKI GÜL

ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPIRCIOĞLU

DENİZLİ 1 CAHİT ÖZKAN

DENİZLİ 2 ŞAHIN TİN

DENİZLİ 3 NİLGÜN OK

DENİZLİ 4 EKREM BAŞER

DENİZLİ 5 OSMAN YÜCELİŞ

DENİZLİ 6 BİRTAN ŞAHAN

DENİZLİ 7 FERİDE KABADAYILAR

DİYARBAKIR 1 MEHMET GALIP ENSARIOĞLU

DİYARBAKIR 2 MEHMET SAİD YAZ

DİYARBAKIR 3 SUNA KEPOLU ATAMAN

DİYARBAKIR 4 AYŞEGÜL BIÇER

DİYARBAKIR 5 AZIZ ALPER BITEN

DİYARBAKIR 6 ABDULVAHİT GÜVENSEN

DİYARBAKIR 7 FEYZULLAH ŞIMŞEK

DİYARBAKIR 8 HATİCE SEYDAOĞLU

DİYARBAKIR 9 ABDURRAHMAN KİKİZADE

DİYARBAKIR 10 TAHSİN ARSLAN

DİYARBAKIR 11 MUHAMMED AHMET MAHSUM MELIKOĞLU

DİYARBAKIR 12 SEYİD KUTUP YILDIRIM

EDİRNE 1 FATMA AKSAL

EDİRNE 2 TARIK HATIPLER

EDİRNE 3 ERDİNÇ ÇEKİÇ

EDİRNE 4 SEVDA NUR KURBAN

ELAZIĞ 1 EROL KELEŞ

ELAZIĞ 2 EJDER AÇIKKAPI

ELAZIĞ 3 MAHMUT RIDVAN NAZIRLI

ELAZIĞ 4 MÜCAHİT YANILMAZ

ELAZIĞ 5 HASAN MURAT ÖZ

ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN

ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

ERZURUM 1 SELAMİ ALTINOK

ERZURUM 2 FATMA ÖNCÜ

ERZURUM 3 MEHMET EMIN ÖZ

ERZURUM 4 ABDURRAHİM FIRAT

ERZURUM 5 AYŞE DENIZ ÇELIK

ERZURUM 6 MUHAMMED GÖKBERK KOCAALİLER

ESKİŞEHİR 1 FATİH DÖNMEZ

ESKİŞEHİR 2 AYŞEN GÜRCAN

ESKİŞEHİR 3 ALİ DEMİREL

ESKİŞEHİR 4 HAKAN ÇİZMELİOĞLU

ESKİŞEHİR 5 PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER

ESKİŞEHİR 6 DERYA ÇIRAKLI

GAZİANTEP 1 ABDULHAMİT GÜL

GAZİANTEP 2 MEHMET EYUP ÖZKEÇECİ

GAZİANTEP 3 ALİ ŞAHIN

GAZİANTEP 4 DERYA BAKBAK

GAZİANTEP 5 MESUT BOZATLI

GAZİANTEP 6 ŞEHZADE DEMIR

GAZİANTEP 7 IRFAN ÇELİKASLAN

GAZİANTEP 8 BÜNYAMİN BOZGEYİK

GAZİANTEP 9 FERAY YILMAZ

GAZİANTEP 10 MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER

GAZİANTEP 11 HASAN TEKE

GAZİANTEP 12 ABDULLAH DURDU

GAZİANTEP 13 CUMA REYHAN

GAZİANTEP 14 ABDULLAH KORKMAZ

GİRESUN 1 NAZIM ELMAS

GİRESUN 2 ALİ TEMÜR

GİRESUN 3 TOLGA ERENER

GİRESUN 4 BERRİN AYDIN

GÜMÜŞHANE 1 CELALETTİN KÖSE

GÜMÜŞHANE 2 ÜNAL YILMAZ

HAKKARİ 1 ABDULMUTTALİP ÖZBEK

HAKKARİ 2 MEHMET BUDAK

HAKKARİ 3 HIKMET YAŞAR

HATAY 1 ADEM YEŞİLDAL

HATAY 2 ABDULKADİR ÖZEL

HATAY 3 HÜSEYİN YAYMAN

HATAY 4 KEMAL KARAHAN

HATAY 5 ZEHRA EREN

HATAY 6 CENGIZ YILDIZ

HATAY 7 FILIZ ÖZÇÖREKÇİ

HATAY 8 AHMET ALPER SOYLU

HATAY 9 MEHMET HAKAN YILMAZ

HATAY 10 HALİL ERSEN DOĞAN

HATAY 11 NECMİDDİN ÇİTO

ISPARTA 1 MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

ISPARTA 2 OSMAN ZABUN

ISPARTA 3 YAKUP KÜTÜK

ISPARTA 4 NESRİN SEMİZ

MERSİN 1 NUREDDİN NEBATİ

MERSİN 2 ALİ KIRATLI

MERSİN 3 HAVVA SIBEL SÖYLEMEZ

MERSİN 4 FARUK DINÇ

MERSİN 5 MEHMET AKDOĞAN

MERSİN 6 ALİ IHSAN GÖK

MERSİN 7 SERKAN TANRIKULU

MERSİN 8 HAKKI MENIZ

MERSİN 9 FATİH DÖLEK

MERSİN 10 MUSTAFA ERİM

MERSİN 11 FİRDEVS AKTÜRK

MERSİN 12 HALİT PEKDURAN

MERSİN 13 SEÇKIN TAŞ

İSTANBUL 1. BÖLGE

MURAT KURUM

ERKAN KANDEMİR

HASAN TURAN

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

HULUSİ ŞENTÜRK

MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

TUĞBA IŞIK ERCAN

İSMAİL ERDEM

YAHYA ÇELİK

BEHİYE EKER

SERKAN BAYRAM

ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

AZMİ EKİNCİ

NURETTİN ALAN

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

LEMAN YENİGÜN

ESMA ERSİN

UMUT ARMAN SONAY

ALİ SEVİNÇ

MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

RÜSTEM KABİL

ALİ YAZLI

AYDOĞAN AHIAKIN

ZEYNETTİN AYDIN

CEMAL DONAT

EBRU SARACOĞLU

AYŞEGÜL ESRA ATİK

FATİH ÖGÜN

ZEYNEP BAYIR

MURAT AÇIK

VELİ ARSLAN

YUNUS FIRAT AYDIN

MUSTAFA NAİM YAĞCI

FURKAN GÖKGÖZ

NURETTİN ALAGÖZ

İSTANBUL 2. BÖLGE

SÜLEYMAN SOYLU

HALİT YEREBAKAN

RABİA KALENDER İLHAN

MEHMET ÖNDER AKSAKAL

MUSTAFA DEMİR

İSMAİL EMRAH KARAYEL

ZAFER SIRAKAYA

BÜŞRA PAKER

SEVAN SIVACIOĞLU

DERYA AYAYDIN

ADEM YILDIRIM

SENA NUR ÇELİK

AHMET BİLAL KIYMAZ

HÜSEYİN EROĞLU

ENES EMİNOĞLU

AHMET HAMDİ ÇAMLI

EMRE USTAOSMANOĞLU

ŞEVKİ ŞAR

CAHİT ALTUNAY

ÖMER FUAT GÜNDAY

ORHAN NARİN

SELÇUK KAR

KEMAL OĞUZ KIDİL

FERŞAT YILDIRIM

ECRİN NAZLI İNAN

NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

BEŞİR AÇIKÇA

İSTANBUL 3. BÖLGE

NUMAN KURTULMUŞ

ÖZLEM ZENGİN

CÜNEYT YÜKSEL

ZEKERİYA YAPICIOĞLU

HALİS DALKILIÇ

RÜMEYSA KADAK

OĞUZ ÜÇÜNCÜ

NECMİ KADIOĞLU

ŞAMİL AYRIM

SEDA GÖREN BÖLÜK

NİLHAN AYAN

YILDIZ KONAL SÜSLÜ

ŞENGÜL KARSLI

YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

HALİME KÖKCE

MEHMET SARI

NEVZAT ŞATIROĞLU

EKREM GÖRÇEKER

NECATİ KARAGÖZ

RASİM ERDOĞMUŞ

YUSUF ASLAN

MUSTAFA KORKUT

MUTLU BOZOĞLU

FETİ AHMET BALIN

OKTAY ŞAMDANLI

MEHMET YILDIZ

YILMAZ DURMUŞ

NEVİN MİNE VURAL

MEMET YALÇIN

NAZİF ÇETİN

RAMAZAN ARKAN

HARUN ÇELİK

RASİM YAĞAR

CEMAL TOPTANCI

RECEP SEYYAR

ALİ ÇİÇEK

İZMİR 1. BÖLGE

MEHMET KASAPOĞU

MAHMUT ATİLLA KAYA

ŞEBNEM BURSALI

MEHMET ALİ ÇELEBİ

CEMAL BEKLE

SAVCI SAYAN

ENES EFENDİOĞLU

ÖMÜR ŞANLI

MEHMET SADIK TUNÇ

NİSA ALPTEKİN

MEHMET SAİD BAŞDAŞ

SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

BERKAN YILDIZHAN

HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 2. BÖLGE

EYYÜP KADİR İNAN

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YAŞAR KIRKPINAR

KEREM ALİ SÜREKLİ

MUHAMMET DOĞAN

DİLEK YILDIZ

İSMAİL HANCI

AHMET CAN ÇELİK

GÜLŞEN GEZİCİ

HALİL POLAT

VEYSEL GÜLDOĞAN

GÜVEN DEMİRAĞ

YASİN DEMİREL

KARS

ADEM ÇALKIN

YUNUS KILIÇ

SERKANT AYKUL

Kastamonu

HALİL ULUAY

FATMA SERAP EKMEKCİ

MEHMET UMUR

KAYSERİ

HULUSİ AKAR

AYŞE BÖHÜRLER

ŞABAN ÇOPUROĞLU

MURAT CAHİD CINGI

SAYIN BAYAR ÖZSOY

MAHMUT GÜRCAN

EMİNE TİMUÇİN

HÜSEYİN CAHİT ÖZDEN

HÜSEYİN OKANDAN

DENİZ MUSTAFA ÇAĞAN

KIRKLARELİ

AHMET GÖKHAN SARIÇAM

HÜSEYİN TUZCU

NEŞE KİRAZ

Kırşehir

NECMETTİN ERKAN

OSMAN ARSLAN

KOCAELİ

SADETTİN HÜLAGÜ

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

VEYSAL TİPİOĞLU

MEHMET AKİF YILMAZ

CEMİL YAMAN

SAMİ ÇAKIR

YASEMİN ÖZDEMİR

MEHMET ELLİBEŞ

ALİ GÜNEY

BERNA ABİŞ

HASAN SOBA

ERKAN AKSOY

GÜLAY ARTUT

İBRAHİM EFE

KONYA

TAHİR AKYÜREK

ORHAN ERDEM

SELMAN ÖZBOYACI

MERYEM GÖKA

ABDULLAH AĞRALI

MEHMET BAYKAN

ZİYA ALTUNYALDIZ

LATİF SELVİ

MUSTAFA HAKAN ÖZER

FARUK ÖZÇELİK

BURHANETTİN SEVENCAN

SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

ERCAN USLU

HÜMEYRA SAÇKESEN

MUHAMMED ZEREN

KÜTAHYA

ADİL BİÇER

İSMAİL ÇAĞLAR BAYIRCI

MEHMET DEMİR

ESRA ÖZBEK BALCI

MUSTAFA ALTUĞ ATALAY

MALATYA

BÜLENT TÜFENKCİ

İHSAN KOCA

İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK

ABDURRAHMAN BABACAN

VAHİT ATALAN

RAMAZAN ÖZCAN

MANİSA

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

MURAT BAYBATUR

TAMER AKKAL

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MEHMET ALİ ÖZKAN

AYŞE NEVİN SERT

MÜRŞİT GEDİZLİ

FATİH KATIÖZ

AHMET PALABIYIK

YAŞAR DEMİREL

KAHRAMANMARAŞ

VAHİT KİRİŞÇİ

ÖMER ORUÇ BİLAL DEBGİCİ

MEVLÜT KURT

TUBA KÖKSAL

MEHMET ŞAHİN

HASAN GEZGİNÇ

KORAY KIRAÇ

RAMAZAN GÜRBAK

MARDİN

FARUK KILIÇ

MUHAMMED ADAK

MEHMET AKİF NUHOĞLU

ABDULVAHAP ARBAĞ

MEHMET SAMSA

AYHAN ASLAN

MUĞLA

KADEM METE

YAKUP OTGÖZ

EYLEM TAN

TURGAY ÖZTÜRK

ALİ METE KARAGÖZ

HAKAN FEVZİ İLHAN

ALİ TEKİN

MUŞ

MEHMET EMİN ŞİMŞEK

NUR AHMET KILIÇASLAN

MUHAMMED BAHADDİN İŞIK

Nevşehir

SÜLEYMAN ÖZGÜN

EMRE ÇALIŞKAN

MUSTAFA RAUF YANAR

NİĞDE

CEVAHİR UZKURT

YAVUZ ERGUN

İBRAHİM BALOĞLU

ORDU

MAHMUT ÖZER

İBRAHİM UFUK KAYNAK

MUSTAFA HAMARAT

İSA YÜKSEL

İSA GÜL

SAMET ÖZDEMİR

RİZE

MUHAMMED AVCI

HARUN MERTOĞLU

YILMAZ KATMER

SAKARYA

LÜTFİ BAYRAKTAR

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK

ALİ İNCİ

ERTUĞRUL KOCACIK

MURAT KAYA

AKİF ADNAN DİZER

KÜRŞAT KILIÇ

RAHMİ CAN ŞEŞEN

SAMSUN

MEHMET MUŞ

ÇİĞDEM KARAASLAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ORHAN KIRCALI

ERSAN AKSU

MÜCAHİT YILMAZ

HAVVA ŞEN SAYGIN

KADİR KAYAN

İRFAN ŞENOCAK

SİİRT

MERVAN GÜL

FEYZİ SEVGİLİ

LOKMAN ÖZCAN

SİNOP

NAZIM MAVİŞ

SEYİT ALİ ÇETİN

SİVAS

ABDULLAH GÜLER

HAKAN AKSU

RUKİYE TOY

RÜSTEM YÜCE

SERDAR ÖKSÜM

TEKİRDAĞ

MESTAN ÖZCAN

GÖKHAN DİKTAŞ

ÇİĞDEM KONCAGÜL

HAKAN SUNAL

ABDULLAH ÖĞE

AKIN YILMAZ

MÜGE YILDIZ TOPAK

DEFNE GEZER

TOKAT

YUSUF BEYAZIT

MUSTAFA ARSLAN

CÜNEYT ALDEMİR

ADEM DİZER

MEHMET CAN

TRABZON

ADİL KARAİSMAİLOĞLU

MUSTAFA ŞEN

YILMAZ BÜYÜKAYDIN

VEHBİ KOÇ

MERYEM SÜRMEN

ZAFER OFLUOĞLU

TUNCELİ

HAKAN ÖZER

ŞANLIURFA

BEKİR BOZDAĞ

ABDULKADİR EMİN ÖNEN

ABDÜRRAHİM DUSAK

MEHMET ALİ CEVHERİ

CEVAHİR ASUMAN YAZMACI

İBRAHİM EYYÜPOĞLU

HİKMET BAŞAK

MEHMET FARUK PINARBAŞI

MAHMUT KAÇAR

NİHAT KILIÇ

EMRE KARAÇİZMELİ

MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ

ABDULLAH AKSAK

ABDURRAHİM TORU

UŞAK

İSMAİL GÜNEŞ

FAHRETTİN TUĞRUL

HİLAL SABANCI

VAN

BURHAN KAYATÜRK

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

ABDULAHAT ARVAS

AZAD KARTAL

SELMA BİÇEK

MUHAMMED ÇALAĞAN

ÖMER FARUK KARAKURT

MUHAMMED AFFAN ORHAN

YOZGAT

ABDULKADİR AKGÜL

SÜLEYMAN ŞAHAN

İSKENDER MİNAR

YUSUF İBİŞ

ZONGULDAK

MUAMMER AVCI

SAFFET BOZKURT

AHMET ÇOLAKOĞLU

NEJDET TISKAOĞLU

DİLEK KAYA

AKSARAY

CENGİZ AYDOĞDU

HÜSEYİN ALTINSOY

SEVİNÇ KASAL

SİNAN ÖZKAN

BAYBURT

ORHAN ATEŞ

KARAMAN

SELMAN OĞUZHAN ESER

OSMAN SAĞLAM

FATMA ÇOŞTU

KIRIKKALE

MUSTAFA KAPLAN

ERGÜN TEKİN

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU

BATMAN

FERHAT NASIROĞLU

SERKAN RAMANLI

MURAT GÜNEŞTEKİN

MUHSİNE BOZKURT

FIRAT TUNÇ

ŞIRNAK

ASLAN TATAR

HATİCE ATAN

BEDİRHAN ŞIK

ABDULKERİM GÜNDÜZ

BARTIN

YUSUF ZİYA ALDATMAZ

TURHAN KALAYCI

ARDAHAN

KAAN KOÇ

GÜVEN KARAKOYUN

IĞDIR

CANTÜRK ALAGÖZ

AHMET TUTULMAZ

YALOVA

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

MELİHA AKYOL

ERHAN DEDE

KARABÜK

CEM ŞAHİN

DURMUŞ ALİ KESKİNKILIÇ

KİLİS

KİLİS

AHMET SALİH DAL

FAZIL ARISOY

OSMANİYE

DERYA YANIK

SEYDİ GÜLSOY

İLYAS YİĞİT

MESUT TOKUR

DÜZCE

AYŞE KEŞİR

ERCAN ÖZTÜRK

HAKAN KUŞÇUOĞLU

 
 
 

 
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