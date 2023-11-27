AK Parti Kayseri belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Kayseri belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Kayseri belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ KAYSERİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Kayseri belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Yerel seçimler için geri sayım başlarken parti teşkilatında da aday adayları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti'de belediye başkan aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle teşkilatta aday adayı patlamaları yaşandı. Sarız, Sarıoğlan, Özvatan ve Pınarbaşı belediyelerine yapılan başvurularla birlikte partilerde hareketlilik başladı. AK Parti İl Başkanlığı'nın adayları açıklama konusunda Cumhur İttifakı'nın ortak kararının netleşmesini beklediği belirtiliyor. İttifakın ise bu hafta sonu netliğe kavuşması bekleniyor.
AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapan isimler şu şekilde, Melikgazi Belediyesi Gökhan Ülke, Kocasinan Belediyesi İsmail Ruhlukürkçü, Develi Belediyesi Adem Şengül, Yahyalı Belediyesi Yakup Dinç.
MHP'de ise Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Eski Başkanı Ali Alkan'ın Kocasinan Belediye Başkan Aday Adayı olması siyasi kulisleri hareketlendirmişti. Alkan'ın ardından Talas Belediyesi'ne Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediyesi'ne Ferhat Işık, Develi Belediyesi'ne Durmuş Sarıoğlu, İncesu Belediyesi'ne Muharrem Bayrak ve Mustafa Bozkurt, Bünyan Belediyesi'ne Aytaç Gezici ve Mehmet Özmen adaylıklarını duyurdu.
Cumhur İttifakı'nın tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de tek adayla belediye başkanlığı seçimlerine girebileceği daha önceden açıklanmıştı. Bir önceki yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 16 ilçenin 4'ünde MHP'li geri kalanında ise AK Partili isimler aday gösterilmişti.
AK Parti ve MHP'den aday adaylarının ortaya çıkmasıyla Cumhur İttifakı'nın merkez ilçelerde nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.
Muhalefet kanadına bakıldığında ise CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in Kayseri İttifakı kurulacağını açıklamasının ardından henüz önemli bir hareket gözlenmedi. Partinin çeşitli sürpriz isimlerle görüşeceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: