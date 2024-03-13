Ağlayan Gülmedi Mi Filmi Nerede Çekildi?

İstanbul: Filmin büyük bir kısmı İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında çekildi. Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Galata Kulesi ve Boğaz turu gibi ikonik mekanlar filmde yer aldı. İstanbul'un modern semtleri de filmin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı.



Kapadokya: Filmin romantik atmosferini yansıtan bazı sahneler Kapadokya'da çekildi. Peribacaları ve yeraltı şehirleri gibi Kapadokya'nın eşsiz manzaraları filme büyülü bir hava katıyor.



Ege Bölgesi: Filmin bazı sahneleri Ege Bölgesi'nin muhteşem plajlarında ve koylarında çekildi. Bodrum, Çeşme ve Dalyan gibi turistik destinasyonlar filmde yer aldı. Ege Bölgesi'nin masmavi denizi ve yemyeşil doğası filme görsel bir şölen sunuyor.