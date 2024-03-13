Haber Tarihi: 13 Mart 2024 15:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 15:28

Ağlayan Gülmedi Mi Filmi Nerede Çekildi?

"Ağlayan Gülmedi mi" filmi, 2023 yılının en çok beklenen filmlerinden biri olarak izleyicilerle buluştu. Hem romantik komedi türünde olması hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, vizyona girdiği ilk günden beri büyük ilgi gördü. Peki, bu keyifli filmin çekimleri nerede gerçekleşti? Bu yazıda, "Ağlayan Gülmedi mi" filminin çekim yerleri hakkında merak edilen tüm detayları ve ilginç bilgileri bulabilirsiniz.

Ağlayan Gülmedi Mi Filmi Nerede Çekildi?
Abone Ol
Ağlayan Gülmedi mi" filminin çekim yerleri hakkında merak edilen tüm bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz.

Ağlayan Gülmedi Mi Filmi Nerede Çekildi?

İstanbul: Filmin büyük bir kısmı İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarında çekildi. Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Galata Kulesi ve Boğaz turu gibi ikonik mekanlar filmde yer aldı. İstanbul'un modern semtleri de filmin bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Kapadokya: Filmin romantik atmosferini yansıtan bazı sahneler Kapadokya'da çekildi. Peribacaları ve yeraltı şehirleri gibi Kapadokya'nın eşsiz manzaraları filme büyülü bir hava katıyor.

Ege Bölgesi: Filmin bazı sahneleri Ege Bölgesi'nin muhteşem plajlarında ve koylarında çekildi. Bodrum, Çeşme ve Dalyan gibi turistik destinasyonlar filmde yer aldı. Ege Bölgesi'nin masmavi denizi ve yemyeşil doğası filme görsel bir şölen sunuyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yalçın Koşukavak, öğrencilerle buluştu Spor Toto 1. Lig Yalçın Koşukavak, öğrencilerle buluştu
Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
Kısmetse Olur final ne zaman? 2024 Kısmetse Olur final tarihi Gündem Kısmetse Olur final ne zaman? 2024 Kısmetse Olur final tarihi
Fenerbahçe, Avrupa'da 268. kez sahne alacak Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 268. kez sahne alacak
Altınordu'da gözler Enis Destan'da Spor Toto 2. Lig Altınordu'da gözler Enis Destan'da
Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor!
Rövanş öncesi Fenerbahçe ve Union SG'de son durum Fenerbahçe Rövanş öncesi Fenerbahçe ve Union SG'de son durum
Trabzonspor'da rota iki sürpriz isme yöneldi Trabzonspor Trabzonspor'da rota iki sürpriz isme yöneldi
Dayanamayıp Orucu Bozarsak Ne Olur? Diyanet Görüşü Gündem Dayanamayıp Orucu Bozarsak Ne Olur? Diyanet Görüşü
Daha fazla göster
 Reklam 
1
CANLI: Ali Koç konuşuyor
2
Nicolo Zaniolo'ya yeni talip!
3
Galatasaray'a Leipzig'ten transfer
4
Chelsea'de 5 isimle ayrılık yolda! Satış listesindeler
5
Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
6
Fenerbahçe ile Union SG arasında 35 milyon TL'lik rövanş
7
Fernando Muslera, masaya oturuyor!

SON HABERLER

yukarı ok