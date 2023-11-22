Afet bölgesi ilan edilirse ne olur? Afet bölgesi nedir?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 11 il afet bölgesi ilan edilmişti. AFAD tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi. Açıklamanın ardından birçok kişi, "Afet bölgesinedir, ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?" gibi sorgulamaları internet üzerinden yapmaya başladı. İşte ayrıntılar."Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.Bir yer afet bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından afet bölgesinde görevlendiriliyor.Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,b) Tarımürünlerinden en azl/3unun zarar görmüs olması,c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,d) Oyerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,