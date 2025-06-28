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Açık lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
Haber Tarihi: 28 Haziran 2025 10:10 -
Güncelleme Tarihi:
28 Haziran 2025 10:10
Açık lise 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
AÖL öğrencileri, açık lisenin 3. dönem sınav takvimine odaklandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri yayımlanan takvimle duyuruldu. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 3 dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024–2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yüz yüze yazılı sınavları, 19–20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı oturumlarla yapılacak olan sınavlar:>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 10.00
Oturum: 19 Temmuz Cumartesi, saat 14.00
Oturum: 20 Temmuz Pazar, saat 10.00
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri ve giriş belgeleri, MEB'in Açık Öğretim (AÖL) internet sistemi üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta önce, yani 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla görüntülenebileceğini açıkladı.
Adayların sınav günü yanlarında fotoğraflı giriş belgesi ve geçerli kimlik bulundurmaları zorunluluğu var.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanarak
Açık Öğretim Lisesi öğrenci sistemi (aolweb.meb.gov.tr) ya da e-Devlet üzerinden
"Sınav Giriş Belgesi" sekmesine girerek
Fotoğraflı giriş belgesi ve sınav salonu bilgilerini indirebilecekler.
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