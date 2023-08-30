Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 15:36 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 15:36

Açık alanda alkol içmek yasak mı? 2023 Dışarda alkol içmek yasak mı?

Dışarda, açık alanda alkol içmek yasak mı? İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen karar ile vatandaşların halka açık alanlarda, park, piknik yeri ve plaj gibi yerlerde alkollü içki tüketmeleri yasaklandı. 'Açık alanda alkol içmek yasak' haberlernin ardından alkol tüketen yurttaşlar araştırmalara başladı. Halka açık alanda alkol tüketmenin cezası merak edildi. Peki, açık alanda alkol içmek yasak mı? 2023 açık alanda alkol tüketmek yasak mı? Dışarda alkol içmek yasak mı? Açık alanda alkol içmenin cezası nedir?

Açık alanda alkol içmek yasak mı? 2023 Dışarda alkol içmek yasak mı?
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İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu duyurdu. Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.
AÇIK ALANDA ALKOL İÇMEK YASAK MI?

İstanbul Valiliği, halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında içki içmeyi yasakladı. Yasağa gerekçe olarak "çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek" gösterildi. Söz konusu yazıda şunlarta yer verildi: "İlgili makamlarda yapılan şikayetlerde ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları umuma açık park, plaj, sahil, vb. Alanlarda alkol alan şahısların rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebek oldukları tespit edilmişti."

AÇIK ALANDA ALKOL İÇMENİN CEZASI NEDİR?
Açıklamada, yasak kararının ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, halka açık alanlarda içki tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. İçki kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar 'kontrol altında' tutulacak.

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