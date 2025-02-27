Haber Tarihi: 27 Şubat 2025 15:22 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 15:22

Abdullah Öcalan canlı açıklaması: Abdullah Öcalan ne zaman açıklama yapacak?

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı bugün bekleniyor. 7 kişilik İmralı heyeti ilk olarak tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Öcalan'ın silah bırakma çağrısında bulunması bekleniyor. Diyarbakır'da konuşmanın canlı yayınlanacağı açıklandı. Peki Öcalan'ın çağrısı ne zaman, Öcalan saat kaçta konuşacak?

Abdullah Öcalan canlı açıklaması: Abdullah Öcalan ne zaman açıklama yapacak?
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DEM Parti İmralı heyeti bugün bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin ardından bugün saat 17.00'de Öcalan'ın açıklama yapacağı bekleniyor.

Abdullah Öcalan ne zaman açıklama yapacak?

Abdullah Öcalan'ın beklenen açıklaması için geri sayım başladı. DEM Parti heyeti, 28 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Öcalan ile üçüncü kez bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından, Öcalan'ın önemli bir çağrı yapması bekleniyor. Özellikle, PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunacağı yönünde güçlü beklentiler mevcut. DEM Parti heyeti, daha önce 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025 tarihlerinde Öcalan ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından, heyet çeşitli siyasi liderlerle temaslarda bulunarak Öcalan'ın mesajlarını iletmişti.

DEM Parti kaynakları, Öcalan'ın tarihi bir açıklama yapabileceğini aktarıyor. Öcalan'ın bugün yapacağı konuşmada 'terör örgütünü feshettiğine dair' bir açıklama yapması bekeniyor. Söz konusu açıklamanın yazılı olarak duyurulacağı aktarılıyor.

Öcalan'ın Açıklaması Canlı mı Olacak?

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın çağrısının görüntülü yapılmasını talep etti ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'dan yapılacak açıklamanın videolu olmasının mevzuata uygun olmadığını belirtti. Bu durumda, Öcalan'ın açıklamasını yazılı bir metin aracılığıyla duyuracağı bekleniyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Şeyh Said Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda ise açıklama canlı olarak yayımlanacak.



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