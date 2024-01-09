Abdullah Avcı ile puan farkı eridi!

Ligin 9. haftasında gelen teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı 10 maçta sadece bir kez kaybederken, 3 beraberlik aldı. 6 maçı ise galip tamamladı.
Kendisinden önce oynanan 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz devini 7. sıradan alıp 3. sıraya kadar tırmandıran başarılı hoca, ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkını da eritti.
Göreve başladığında Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 10 olan puan farkı, Avcı'nın 10 lig maçı baz alındığında ise Galatasaray ile aradaki puan farkı sadece 4, Fenerbahçe ile ise 2.
Kendisinden önce oynanan 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan Karadeniz devini 7. sıradan alıp 3. sıraya kadar tırmandıran başarılı hoca, ilk iki sırada yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray ile aradaki puan farkını da eritti.
Göreve başladığında Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 10 olan puan farkı, Avcı'nın 10 lig maçı baz alındığında ise Galatasaray ile aradaki puan farkı sadece 4, Fenerbahçe ile ise 2.
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