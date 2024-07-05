Haber Tarihi: 05 Temmuz 2024 15:33 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 15:33

ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonominin soğumasını takip ettiği önemli göstergelerden biri olan tarım dışı istihdam verileri bugün açıklandı.

ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı!
Abone Ol
ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam 206 binle beklentiyi aştı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'e yükseldi.

ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi.

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdamın 191 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 düzeyinde bulunuyor.

Fed, politika faizini son 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hasan Doğan, vefatının 16. yılında anıldı Futbol Hasan Doğan, vefatının 16. yılında anıldı
Sivasspor'un yeni transferi Bekir: 'Süper Lig'de gollere devam' Sivasspor Sivasspor'un yeni transferi Bekir: "Süper Lig'de gollere devam"
Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor Bodrumspor Bodrum FK, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor
Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu Beşiktaş Amartey'in Beşiktaş'taki geleceği belli oldu
Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi Türkiye Şenes Erzik'ten UEFA'ya Merih tepkisi
Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için 'yuvaya dönme' hedefi Hatayspor Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için "yuvaya dönme" hedefi
Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama! Euro 2024 Van Bronckhorst'tan Hollanda-Türkiye maçı için açıklama!
ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı! Gündem ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı!
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024 Gündem Adli tatil ne zaman başlıyor? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İspanyollar, Ferdi Kadıoğlu'na hayran kaldı
2
Fenerbahçe, Martin Terrier için temaslara başladı!
3
Galatasaray'da mutlu son yakın: Doue
4
Galatasaray'ın satılık yıldızları: hedef 30 milyon euro
5
Galatasaray'dan Nicolas Dominguez hamlesi
6
Galatataray, Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı
7
Altın madeni Barış Alper Yılmaz! Bonservisi belirlendi

SON HABERLER

yukarı ok