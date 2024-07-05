ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Açıklandı!

ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdam 206 binle beklentiyi aştı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'e yükseldi.



ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi.



ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdamın 191 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.



Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 düzeyinde bulunuyor.



Fed, politika faizini son 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.

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