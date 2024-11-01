ABD Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı! 2024

Ekonomistler, Ekim ayında tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının da yüzde 4,1'de kalmasını öngörüyordu. Eylül ayında daha önce 254 bin olarak bildirilen istihdam artışı ise 223 bine revize edildi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,3'lük bir artış beklenirken, bu oran yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Tarım Dışı İstihdam Verisi Neden Önemli?

ABD'de enflasyonun hedef seviyelere düşeceğine olan güven artarken, işgücü piyasasından gelen her veri dikkatle değerlendiriliyor. Bu veriler, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından para politikası kararlarında yakından izleniyor. Fed, Eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4,75-5 aralığına çekmişti.

Fed'in Eylül ayında yayınladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi 2024 ve 2025 yılları için yüzde 4,4, 2026 için yüzde 4,3 ve uzun vadede ise yüzde 4,2 olarak belirlenmişti.