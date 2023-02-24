A101 aktüel ürünler kataloğu! 25 Şubat A101 kataloğu 2023 (Bu Hafta)

25 Şubat A101
aktüel ürünler kataloğu bu hafta dayayınlandı. A101
aktüel 25 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı. A101'de
bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte A101
aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 25 ŞUBAT 2023
55'' Ultra HD Smart Led TV 6.999,00 TL
Cep Telefonu 12.199,00 TL
10 kg Çamaşır Makinesi 6.299,00 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599,00 TL
Airfreyer Yağsız Fritöz 5.399,00 TL
Doğrayıcı 279,00 TL
Çay Makinesi 299,00 TL
El Belnder Seti 479,00 TL
Elektrikli Cezve 199,00 TL
Dik Süpürge 599,00 TL
Buharlı Kırışık Giderici 379,00 TL
Erkek Bakım Seti 259,00 TL
Köşe Takımı 7.999,90 TL
Koltuk 4.199,90 TL
Servis Gereçleri 55,00 TL
Opal Fırın Kabı 49,95 TL
Motivasyon Matarası 39,95 TL
Borosililkat Demlik 134,95 TL
Bambu Kapaklı Borosiliilkat Kupa 24,95 TL
Fincan Seti 119,95 TL
Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL
Gaming Klavye 139,00 TL
Oyun Kolu 29,95 TL
Gaming Mouse 79,95 TL
Gaming Kulaklık 149,00 TL
PC Kamera 79,95 TL
Powerbank 199,00 TL
Smart USB Bellek 109,00 TL
Şarj Kablosu 34,95 TL
Kanatlı Kurutmalık 219,95 TL
Ütü Masası 329,95 tL
Büyük Boy Valiz 649,00 TL
Orta Boy Valiz 549,00 TL
Katlanır Sele 149,95 TL
4+1 Merdivden 349,95 TL
Oyuncak Bebek Pasta/Hamburger Seti 139,95 TL
Oyuncak Evcil Hayvan Seti 94,95 TL
Türk Klasikleri 9,95 TL
Çift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtülü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599,00 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149,00 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 109,00 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 34,95 TL
Bayan Desenli Tek Alt 89,95 tL
Bay Kapüşonlu Sweatshirt 119,00 TL
Osmancık Pirinç 135,00 TL
Pilavlık Bulgur 75,00 TL
Rafine Tuz 38,50 TL
Salatalık Turşusu 44,50 TL
Dondurulmuş Piliç Baget 39,90 TL
Çiçek Balı Çeşitleri 74,90 TL
Beyaz Peynir 105,00 TL
Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 67,50 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri 10,50 TL
Bisküvi Pötibör 33,95 TL
Bebek Bezi Çeşitleri 139,00 TL
Mop Temizlik Kova Seti 275,00 TL
Toz Deterjan Çeşitleri 189,90 TL
Bulaşık Deterjanı 45,00 TL
Bulaşık Makinesi Tableti 249,00 T
Çamaşır Suyu Çeşitleri 43,90 TL