A101 aktüel ürünler kataloğu! 25 Şubat A101 kataloğu 2023 (Bu Hafta)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

25 Şubataktüel ürünler kataloğu bu hafta dayayınlandı.aktüel 25 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı.bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşteaktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...55'' Ultra HD Smart Led TV 6.999,00 TLCep Telefonu 12.199,00 TL10 kg Çamaşır Makinesi 6.299,00 TL8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599,00 TLAirfreyer Yağsız Fritöz 5.399,00 TLDoğrayıcı 279,00 TLÇay Makinesi 299,00 TLEl Belnder Seti 479,00 TLElektrikli Cezve 199,00 TLDik Süpürge 599,00 TLBuharlı Kırışık Giderici 379,00 TLErkek Bakım Seti 259,00 TLKöşe Takımı 7.999,90 TLKoltuk 4.199,90 TLServis Gereçleri 55,00 TLOpal Fırın Kabı 49,95 TLMotivasyon Matarası 39,95 TLBorosililkat Demlik 134,95 TLBambu Kapaklı Borosiliilkat Kupa 24,95 TLFincan Seti 119,95 TLKahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TLGaming Klavye 139,00 TLOyun Kolu 29,95 TLGaming Mouse 79,95 TLGaming Kulaklık 149,00 TLPC Kamera 79,95 TLPowerbank 199,00 TLSmart USB Bellek 109,00 TLŞarj Kablosu 34,95 TLKanatlı Kurutmalık 219,95 TLÜtü Masası 329,95 tLBüyük Boy Valiz 649,00 TLOrta Boy Valiz 549,00 TLKatlanır Sele 149,95 TL4+1 Merdivden 349,95 TLOyuncak Bebek Pasta/Hamburger Seti 139,95 TLOyuncak Evcil Hayvan Seti 94,95 TLTürk Klasikleri 9,95 TLÇift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtülü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599,00 TLÇift Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 149,00 TLTek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 109,00 TLSıvı Geçirmez Yastık Alezi 34,95 TLBayan Desenli Tek Alt 89,95 tLBay Kapüşonlu Sweatshirt 119,00 TLOsmancık Pirinç 135,00 TLPilavlık Bulgur 75,00 TLRafine Tuz 38,50 TLSalatalık Turşusu 44,50 TLDondurulmuş Piliç Baget 39,90 TLÇiçek Balı Çeşitleri 74,90 TLBeyaz Peynir 105,00 TLSoğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı 67,50 TLGazlı İçecek Çeşitleri 10,50 TLBisküvi Pötibör 33,95 TLBebek Bezi Çeşitleri 139,00 TLMop Temizlik Kova Seti 275,00 TLToz Deterjan Çeşitleri 189,90 TLBulaşık Deterjanı 45,00 TLBulaşık Makinesi Tableti 249,00 TÇamaşır Suyu Çeşitleri 43,90 TL