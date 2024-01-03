Haber Tarihi: 03 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 09:46

4 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

4 Ocak Perşembe okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Yarın okullar tatil mi? 4 Ocak Perşembe MEB okullar var mı yok mu?

4 Ocak 2024: Yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
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Tatilin sona ermesiyle birlikte, Salı günü okulların açık olup olmayacağı ve derslerin yapılıp yapılmayacağı konusu merak ediliyor.

Bu yıl 31 Aralık Pazar gününe denk geldiği için, 1 Ocak tarihi resmi bir tatil olarak kabul edildi ve bu durum okulların Pazartesi günü kapanmasına neden oldu. Ancak asıl soru, 2 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için okullar kapalıydı. Ancak 4 Ocak Perşembe  gününde okullar tatil değil.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2024 Yılbaşı

9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)

10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün

11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün

12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)

16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı

29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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1 Ocak
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