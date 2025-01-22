Haber Tarihi: 22 Ocak 2025 14:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 14:38

4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024-2025)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 4. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin 2024 yılının 12 aylık bilanço açıklama tarihleri belirlendi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 yılsonu bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. İşte 4. çeyrek bilanço tarihleri

4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024-2025)
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 dördüncü çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. 

Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz.

Konsolide Olmayan Şirketlerin Bilanço Tarihleri

Konsolide olmayan banka ve şirketlere ilişkin 4. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 3 Mart 2025 olarak belirlendi.

 Konsolide Olan Şirketlerin Bilanço Tarihleri

Konsolide bankalar ve şirketler için ise son tarih 11 Mart 2025. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.

İşte KAP'ta açıklanan ve şirketlerin resmi internet sitelerine göre 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

29 Ocak 2025: GARAN

30 Ocak 2025: AKBNK

31 Ocak 2025: YKBNK, ARCLK

6 Şubat 2025: AKGRT

12 Şubat 2025: DOCO

17 Şubat 2025: AKSA

18 Şubat: TAVHL

26 Şubat 2025: ENJSA

3 Mart: GRSEL

5 Mart 2025: MGROS, AKENR

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir. Bazı şirketlerin tarihleri, kendi web sitelerinden alınmıştır.)
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Bilanço Tarihleri
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