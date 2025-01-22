4. Çeyrek Bilanço Tarihleri Belli Olan Şirketler (2024-2025)

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2024 dördüncü çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz.Konsolide Olmayan Şirketlerin Bilanço Tarihleri
Konsolide olmayan banka ve şirketlere ilişkin 4. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 3 Mart 2025 olarak belirlendi. Konsolide Olan Şirketlerin Bilanço Tarihleri
Konsolide bankalar ve şirketler için ise son tarih 11 Mart 2025. Bu tarih sonrasında, bu şirketlerin mali durumlarına ve performanslarına dair kapsamlı bilgilere ulaşabileceksin.İşte KAP'ta açıklanan ve şirketlerin resmi internet sitelerine göre 4. çeyrek bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:29 Ocak 2025: GARAN30 Ocak 2025: AKBNK31 Ocak 2025: YKBNK, ARCLK6 Şubat 2025: AKGRT12 Şubat 2025: DOCO17 Şubat 2025: AKSA18 Şubat: TAVHL26 Şubat 2025: ENJSA3 Mart: GRSEL5 Mart 2025: MGROS, AKENR(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir. Bazı şirketlerin tarihleri, kendi web sitelerinden alınmıştır.)
Haber ile daha fazlasına ulaşın: