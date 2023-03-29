29 MART 2023 TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022

TUZLA TOKİ KURA CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TOKİ İstanbul Tuzla çekimi için beklenen gün geldi. TOKİ Tuzla emekli, engelli kura sonuçları ile Arnavutköy kura çekiliş sonuçları belli oluyor TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihleri kısa süre önce duyurulmuştu. Aynı zamanda Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kuraları tarihleri de açıklamada yerini almıştı. Peki, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenecek? İşte TOKİ İlk Evim sosyal konut Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası!"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişler 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başladı, 29 Mart'a kadar devam edecek. 16 Mart'taki kuralarda emekli ve engelli kategorilerinde çekimler yapıldı, yarın ve diğer günlerde genç ile diğer kategorilerinde kuralar sürecek.TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek.Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut30 Mart 2023 Çatalca 540 konut30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.Levent AyÜzeyir ÇoldukSelami KısırSebahat BaşŞeref ÇaySebiha GülmezRabiye AtasuHikmet KılıçCanan ŞensesSuat ÇavuşDilek ÖzbekErol BaşNazile ünsalZeynep BörekçiBilgehan KılıçKamile BilenEthem GökbulakZeynep OkurErdal ÖrsümAbdullah ÖlmezNurdan AkçaMehmet AkbulutHüseyni Aytaçmehmetemin YılmazSeniha UyarMustafa KaraçobanoğluBurhan BolatOsman TaşHamit ŞentürkMiyase AcarMerve TürkSalih GünayFatma DemirkoparanSelman AydınEser DüzkanKerim İzlemekŞerife AkgülFuat YanarRecep Muhammed CanatanFerhat AkkayaCemalattin KoçakNecivan TuranŞehzade ÇelenkNuriye ÖztürkHakan EmekçiAhmet AydoğanHacer KartalHanifi AydemirErdal MermerAhmez UzSelahattin AtbaşHülya KediLutfi CengizArzu NurhatElif YılmazHüseyin TuzlaMehmet Asim TuranKemal YanıkRecep AydınAhmet GürbüzTarık CoşkunYusuf YıldızYakup ÇiçekHalime KırpıcıEmel AslanOsman DönmezBahattin SolmazEsen BaştaNecla KayagözMehtap IşıkÜmmügülsüm KadıMahinur BozkurtDoğan İnceHasan GözenErdala Matpayİskender SatılmışAli BekçiOğuz Şahinmehmet Emin MarankozAyten Koçoğluİsa ErKerim YılmazFerfure TaşdelenSallı BaylanŞükriye GüngörŞehri ÇalışkanAbdullah YılmazReşat BayraktarNardane PiroğluEmsal Alpatİrfan ÖzelÖmer Faruk AlacaBedriye ÇandırNuray FıratŞaziye KaygısızGülseren BabuçcuNermin ÇobanHasan TepeYusuf BağlarAli OfluMehmet DönerBurak KurtHasan KocacagözHatice SarıkayalıZehra SatılmışHasan Hüseyin KötenAydan ÖzerEsma YalçınFatma KarakayaSüleyman KakakulakBirol KılıçRıfat ÖztürkResul KeleşAdil BaltaşHavva özenGönül BaşarÇoşkun TemurVeysel YaktıSevide ErsoyKorkhan KorkutMuhammet TuncaHatice KoçMustafa ÜnlüKadir DinçZeynep DolayımNuhbey KözÖcal YıldırımCeyda İNceAdem Berat KaysınAnıl GürsesGülali CivelekEmine cengizMelisa Ruhat BaranNilgün Utku KuşçuMustafa ÖzelÖzden TopçuResul VarlıOğuzhan YamakEmine UygunBaki EyisanÖzge KaracaZeliha UlusoyGüler ÖzbakanCüneyt YılmazNizamettin UrazMehmet SehlikoğluSultan YılmazOsman BektaşAlev OzanMevlüt OkuyanSebahat ŞahinFeride AkçayEmre Hayalİsmail ÜnverÜlker Koçİsmail GündüzMaşuk BaraMustafa YıldırımHülya Özçelik DağAhmet ÇiliMustafa GüneşFurkan TekgözUmut KuguBilal ÖzyıldırımMustafa durmazVolkan Erarslanİbrahim CoşkunNecati ŞahbudakFurkan Çamİrfan CanŞehmus DalmışUmut BiçerCelal GökmenAtılgan KarabudakFatma ArslantürkMustafa KoçakHayrettin DuranYasin GümüşHayrettin KayaHakan CanNil AkbaşCevat AltıparmakCansu YılmazGülşah ÖzgülÖzgür GünayCanfer AkdemirCoşkun KukulBilal Yılmazİsmihan KaraköçekSevim BilginTOKİ sosyal konut projeleri kura çekimi canlı yayınlarla takip edilebiliyor. Canlı yayın adresine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsinizTOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.Kuralar, 1 Aralık'ta Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için çekilecek.Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.