29 MART 2023 TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF
Haber Tarihi: 29 Mart 2023 10:40 -
Güncelleme Tarihi:
29 Mart 2023 10:40
29 MART 2023 TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF
Tuzla TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayını başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Tuzla emekli, engelli kura sonuçları ile Arnavutköy kura çekiliş sonuçları belli oluyor. İstanbul TOKİ kura çekilişleri 16 Mart 2023 başladı ve ilçe ilçe çekilişler gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişi ilk olarak Tuzla için yapılıyor. Tuzla TOKİ kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2023 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İstanbul Tuzla çekimi için beklenen gün geldi. TOKİ Tuzla emekli, engelli kura sonuçları ile Arnavutköy kura çekiliş sonuçları belli oluyor TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihleri kısa süre önce duyurulmuştu. Aynı zamanda Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kuraları tarihleri de açıklamada yerini almıştı. Peki, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenecek? İşte TOKİ İlk Evim sosyal konut Tuzla kura sonuçları sorgulama e-devlet sayfası! TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.
İSTANBUL TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
20 bin 920 hak sahibinin belirleneceği İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilişi TOKİ'nin Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Çekilişler 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başladı, 29 Mart'a kadar devam edecek. 16 Mart'taki kuralarda emekli ve engelli kategorilerinde çekimler yapıldı, yarın ve diğer günlerde genç ile diğer kategorilerinde kuralar sürecek.
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;
TOKİ İstanbul Tuzla için kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'ndda noter huzurunda gerçekleşecek.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023
16 - 29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 920 konut
30 Mart 2023 Çatalca 540 konut
30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut
1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de başladı.
Levent Ay
Üzeyir Çolduk
Selami Kısır
Sebahat Baş
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Sebiha Gülmez
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Canan Şenses
Suat Çavuş
Dilek Özbek
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Nazile ünsal
Zeynep Börekçi
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Ethem Gökbulak
Zeynep Okur
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Abdullah Ölmez
Nurdan Akça
Mehmet Akbulut
Hüseyni Aytaç
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Burhan Bolat
Osman Taş
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Şerife Akgül
Fuat Yanar
Recep Muhammed Canatan
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Cemalattin Koçak
Necivan Turan
Şehzade Çelenk
Nuriye Öztürk
Hakan Emekçi
Ahmet Aydoğan
Hacer Kartal
Hanifi Aydemir
Erdal Mermer
Ahmez Uz
Selahattin Atbaş
Hülya Kedi
Lutfi Cengiz
Arzu Nurhat
Elif Yılmaz
Hüseyin Tuzla
Mehmet Asim Turan
Kemal Yanık
Recep Aydın
Ahmet Gürbüz
Tarık Coşkun
Yusuf Yıldız
Yakup Çiçek
Halime Kırpıcı
Emel Aslan
Osman Dönmez
Bahattin Solmaz
Esen Başta
Necla Kayagöz
Mehtap Işık
Ümmügülsüm Kadı
Mahinur Bozkurt
Doğan İnce
Hasan Gözen
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Ayten Koçoğlu
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Ferfure Taşdelen
Sallı Baylan
Şükriye Güngör
Şehri Çalışkan
Abdullah Yılmaz
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Emsal Alpat
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Bedriye Çandır
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Hasan Tepe
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Burak Kurt
Hasan Kocacagöz
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Hasan Hüseyin Köten
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Esma Yalçın
Fatma Karakaya
Süleyman Kakakulak
Birol Kılıç
Rıfat Öztürk
Resul Keleş
Adil Baltaş
Havva özen
Gönül Başar
Çoşkun Temur
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Nilgün Utku Kuşçu
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Resul Varlı
Oğuzhan Yamak
Emine Uygun
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Özge Karaca
Zeliha Ulusoy
Güler Özbakan
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Nizamettin Uraz
Mehmet Sehlikoğlu
Sultan Yılmaz
Osman Bektaş
Alev Ozan
Mevlüt Okuyan
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Feride Akçay
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İsmail Ünver
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İsmail Gündüz
Maşuk Bara
Mustafa Yıldırım
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Ahmet Çili
Mustafa Güneş
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Umut Kugu
Bilal Özyıldırım
Mustafa durmaz
Volkan Erarslan
İbrahim Coşkun
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Umut Biçer
Celal Gökmen
Atılgan Karabudak
Fatma Arslantürk
Mustafa Koçak
Hayrettin Duran
Yasin Gümüş
Hayrettin Kaya
Hakan Can
Nil Akbaş
Cevat Altıparmak
Cansu Yılmaz
Gülşah Özgül
Özgür Günay
Canfer Akdemir
Coşkun Kukul
Bilal Yılmaz
İsmihan Karaköçek
Sevim Bilgin
TUZLA TOKİ KURA CANLI YAYIN ÇEKİLİŞİ
TOKİ sosyal konut projeleri kura çekimi canlı yayınlarla takip edilebiliyor. Canlı yayın adresine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.