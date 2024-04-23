23 Nisan borsa açık mı? Yarın borsa açık mı?

2024 Resmi tatiller gündeme geldi. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacak olması bazı soruları gündeme getirdi. Özellikle çocuk bayramının hafta içi gününe denk gelmesi ardından vatandaşlar bazı hizmetler hakkında 'tatil mi' araştırmasına geçti. Borsa da bunlardan biri oldu. Peki 23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan 2024 salı günü borsa öğlene kadar mı, tam gün mü açık olacak?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmuyor. 22 Nisan'da borsa tam gün açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise resmi tatil olmasından dolayı borsa kapalı olacak.





