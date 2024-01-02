2024 yol ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL?

Milyonlarca çalışan için yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, 2024 yılı için yemek ücretlerinin ne kadar olduğu da büyük bir merak konusu haline geldi. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde, net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin 700 lirası asgari ücret desteği olarak uygulanacak. Peki, 2024 günlük yemek ücreti belli oldu mu, ne kadar? İşte detaylar.



2024 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU, NE KADAR?



Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Böylece önceki seneye göre yüzde 54,54 oranında artış sağlanmış oldu. Buna göre gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti 2024 yılında 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 KDV dahil 187 TL oldu.





30 Aralık 2023 tarihli, 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de tebliğ edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle birlikte 2024 günlük yemek bedeli, Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak. 2024 boyunca günlük yemek bedeli istisnası geçerli olacak.



2024 YOL VE YEMEK ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?



Yol ve yemek ücretleri, asgari ücrete göre belirlenmemektedir.



2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yol ve yemek ücretlerinin belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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