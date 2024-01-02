Haber Tarihi: 02 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 18:09

2024 yol ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL?

2024 yol ve yemek ücreti ne kadar olduğu açıklandı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Buna göre; 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı kadar, çalışan için işverenler tarafından verilen yol ve yemek ücreti de merak konusu oldu. Bilindiği gibi işverence doğrudan sağlanan yemek ve ulaşım giderlerinin tamamı vergiden istisna tutulmaktadır. İşte 2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

2024 yol ve yemek ücreti ne kadar, kaç TL?
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Milyonlarca çalışan için yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, 2024 yılı için yemek ücretlerinin ne kadar olduğu da büyük bir merak konusu haline geldi. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde, net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin 700 lirası asgari ücret desteği olarak uygulanacak. Peki, 2024 günlük yemek ücreti belli oldu mu, ne kadar? İşte detaylar. 

2024 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Geçtiğimiz sene 121 TL olarak belirlenen günlük yemek ücreti, 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 324 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2024 için 170 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Böylece önceki seneye göre yüzde 54,54 oranında artış sağlanmış oldu. Buna göre gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek ücreti 2024 yılında 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 KDV dahil 187 TL oldu.

 
30 Aralık 2023 tarihli, 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de tebliğ edilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle birlikte 2024 günlük yemek bedeli, Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak. 2024 boyunca günlük yemek bedeli istisnası geçerli olacak.

2024 YOL VE YEMEK ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

Yol ve yemek ücretleri, asgari ücrete göre belirlenmemektedir.

2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yol ve yemek ücretlerinin belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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