Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 15:17

2024 YKS Başvuruları Ne Zaman?

2024 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

2024 YKS Başvuruları Ne Zaman?
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YKS'ye başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle ÖSYM'nin AİS'ine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, baba adı, anne adı, nüfusa kayıtlı olduğu il, cinsiyeti ve iletişim bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için sınav ücretini de yatırmaları gerekmektedir. 2024 YKS başvuru ücreti 185 TL'dir.

YKS başvurularında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

Başvurular, ÖSYM'nin AİS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru yapmak için adayların ÖSYM'ye kayıt olmaları gerekmektedir.

Başvuru ücreti 185 TL'dir.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınav giriş belgesi adayların ÖSYM AİS hesaplarına yüklenecektir.

YKS başvuru tarihlerinin yaklaşması nedeniyle adayların başvuru işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.

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