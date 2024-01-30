2024 YKS Başvuruları Ne Zaman?

YKS'ye başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle ÖSYM'nin AİS'ine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, baba adı, anne adı, nüfusa kayıtlı olduğu il, cinsiyeti ve iletişim bilgilerini girmeleri gerekmektedir.



Adayların başvurularını tamamlayabilmeleri için sınav ücretini de yatırmaları gerekmektedir. 2024 YKS başvuru ücreti 185 TL'dir.

Başvurular, ÖSYM'nin AİS üzerinden gerçekleştirilecektir.



Başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Başvuru yapmak için adayların ÖSYM'ye kayıt olmaları gerekmektedir.



Başvuru ücreti 185 TL'dir.



Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sınav giriş belgesi adayların ÖSYM AİS hesaplarına yüklenecektir.

YKS başvuru tarihlerinin yaklaşması nedeniyle adayların başvuru işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir.



