Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 17:03

2024 yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman yapılacak?

Yerel seçimlerin yapılacağı tarih, Türkiye'de yaşayan birçok vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimler yani belediye seçimleri için geri sayım başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları vatandaşların oyuyla seçilecek. Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yerel seçim takvimi belli oldu. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak?

2024 yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman yapılacak?
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2024 yerel seçimlerin yapılacağı tarih, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. Belediye ve muhtarlık seçimleri için bu yıl yine sandık başına gidecek olan vatandaşlar, yerel seçim tarihini ve takvimini araştırıyor. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman, hangi gün yapılacak?

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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