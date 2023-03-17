Haber Tarihi: 17 Mart 2023 12:46 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 12:46

2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları için detaylar araştırılmaya başlandı. 25 Ocak tarihinde başlayan YÖKDİL başvurusu bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmayanlar, sınav ücretinin nereye, hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. Öte yandan sınavın ne zaman yapılacağı da merak konusu oluyor. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri

2023 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav tarihleri
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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) yapılacağı tarih merak konusu oldu. Adaylar, YÖKDİL sınav tarihlerini merak etti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav başvuru takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi de belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından YÖKDİL ile ilgili detaylar internette aratılmaya başlandı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi: 

YÖKDİL 2023 ne zaman?
YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.
ÖSYM'nin internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı.

Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.

Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.

İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

2023 YÖKDİL başvuru ücreti 185 TL'dir ve aşağıdaki bankalara yatırılmaktadır:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);


Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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