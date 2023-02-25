2023 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı nasıl oluyor, nerede olacak? MSÜ başvuru ekranı

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2023 MSÜ sınavı ne zaman adaylar tarafından merak ediliyor. MSÜ sınav başvuru tarihiyle ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada MSÜ geç başvuru tarihlerinin değiştirildiği açıkladı. Daha önce 14 Şubat'ta geç başvuru işlemleri alınacağı bilgisi paylaşılmıştı. Ek olarak MSB'den son gelen açıklamada sınav tarihinin de değiştirildiği belirtildi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2023? ÖSYM MSÜ sınavı geç başvuru tarihi ve başvuru ücreti...Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınav tarihinin ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirildiği açıklandı.MSÜ sınav başvuru ücreti 130 TL olarak duyuruldu. Sınav ücreti anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM e-Ödemeler kısmından hesap/kredi kartıyla yatırılabilir.Henüz sınava başvuru yapmamış adaylar 1-6 Mart tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak başvurularını iletebilecek.Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırarak sınavlara katılabilecek. Sınav ücretini yatırmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.