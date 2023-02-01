2023 hac kuraları çekildi mi? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac sorgulama

2022 HAC FİYATLARI | DİYANET HAC FİYATLARI

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HAC FİYATLARI 2023 (DİYANET- KİŞİ BAŞI)

ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta?" ve "Hac kuraları canlı yayını hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hac kuraları bugün başlayıp ay sonuna kadar sürecek. Kura sonuçlarına göre 2023 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları belli olacak. Peki, hav kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Hac kuraları canlı yayın ekranı ve hac kuraları sonuç sorgulama ekranı...Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmekte. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan kişiler, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.2023 hac kura çekiliş tarihinin de kayıtlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek takvimle açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurdu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıkacak. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısıyna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası