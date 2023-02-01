Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 14:49

2023 hac kuraları çekildi mi? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac sorgulama

2023 hac kuraları çekildi mi? Hac kuraları ne zaman açıklanacak soruları kutsal topraklara yolculuk yapacak olan milyonlarca hacı adayının gündeminde yer almaya devam ediyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar "hac kuraları ne zaman çekilecek" sorusunun cevabını arıyor. Hacı adayları, sık sık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasını ziyaret ederek bilgi almaya çalışıyor. Peki, Hac kuraları çekildi mi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 hac kuraları çekildi mi? Hac kuraları ne zaman açıklanacak? Hac sorgulama
Abone Ol
Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta?" ve "Hac kuraları canlı yayını hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hac kuraları bugün başlayıp ay sonuna kadar sürecek. Kura sonuçlarına göre 2023 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları belli olacak. Peki, hav kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Hac kuraları canlı yayın ekranı ve hac kuraları sonuç sorgulama ekranı...

2023 HAC KURALARI ÇEKİLDi Mİ, NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön kayıt başvuruları, 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekmekte. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan kişiler, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
2023 hac kura çekiliş tarihinin de kayıtlarının tamamlanmasının ardından belirlenecek takvimle açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

2022 HAC FİYATLARI | DİYANET HAC FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurdu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıkacak. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısıyna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

HAC FİYATLARI 2023 (DİYANET- KİŞİ BAŞI)

1 kişinin hac masrafı Türk Lirası cinsinden 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Bu rakamlar Diyanet tarafından yapılan hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda. 

ODA TÜRÜNE GÖRE HAC FİYATLARI

2 Kişilik Oda : 158.097 Türk Lirası
3 Kişilik Oda : 151.364 Türk Lirası
4 Kişilik Oda: 142.955 Türk Lirası


 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Larin: 'Baskı yok, Türkiye'de oynadım' İspanya Ligi Larin: "Baskı yok, Türkiye'de oynadım"
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (02 Şubat Perşembe)
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (02 Şubat Perşembe)
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (02 Şubat Perşembe)
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (02 Şubat Perşembe)
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (02 Şubat Perşembe)
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (02 Şubat Perşembe) Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (02 Şubat Perşembe)
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (02 Şubat Perşembe)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi, transfer iptal!
2
Galatasaray - Ümraniyespor: İlk 11'ler
3
Seferovic'ten Galatasaray'a veda mesajı
4
Manisa FK, Galatasaray'dan stoper kiraladı
5
Galatasaray gaza bastı: Luka Jovic
6
Hadziahmetovic, Beşiktaş için İstanbul'da
7
Chelsea'den Enzo Fernandez transferi ile rekor geldi

SON HABERLER

yukarı ok