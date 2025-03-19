20 Mart: Yarın (Perşembe Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

Ülkemiz, 19 Mart tarihinde beyaz örtüyle kaplandı. Bahar havasının yaşandığı günler, yerini kış aylarından kalma soğuk ve kar yağışlı havalara bıraktı. İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçemizde kar yağışı görüldü. Karın gece saatlerinden itibaren etkili olduğu ve yolları kapattığı il ve ilçelerimizde okullar 19 Mart tarihinde tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde kar yağışının etkisini artıracağı öngörülüyor. Öğrenciler ise kar tatili haberini büyük bir heyecanla bekliyor.



20 MART YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mart tarihinde birçok ilimizde kar yağışı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda resmen bahar havası yaşayan ülkemiz, beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yurdun birçok kesiminde kar etkisini gösterdi. Konya'nın bazı ilçelerinde yollar trafiğe kapandı, okullar tatil edildi.

20 Mart tarihinde kar yağışının etkili olması durumunda öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi adına eğitim öğretime ara verilecek. Fakat 20 Mart kar tatiline dair Valiliklerden yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Yarın (20 Mart Perşembe) Kar Tatili Olan İller



20 Mart Perşembe günü için henüz Valiliklerden açıklama gelmedi. Yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olmuş olsa da, 19 Mart Çarşamba günü bazı illerimizde okullar tatil edilmiş olsa da henüz 20 Mart'ta okulların tatiline dair bir açıklama yapılmadı.

Valiliklerden kar tatili açıklaması yapılmadığı müddetçe 20 Mart Perşembe günü okullar eğitim öğretime devam edecek. Valiliklerin açıklamalarına haberimizde yer verilecektir.

20 Mart Kar Yağışı Beklenen İller



19 Mart tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç, Konya'nın Ilgın, Sarayönü ilçeleri ve Yozgat il merkeziyle birlikte tüm ilçelerde okullar tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde ise yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.