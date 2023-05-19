2 tur seçim anketi 2023: Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

SİNAN OĞAN'IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday olmazken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın oyları AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52 ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88 oranında destek bulduğu düşünüldüğünde kritik bir hale geldi.Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını doğruya yakın şekilde tahmin eden Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair açıklamalarda bulundu.İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayan Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılabileceğine dair tahminini paylaştı.Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.Bayrakçı; Sinan Oğan'ın tarafsız kalma, Erdoğan'ı destekleme veya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına göre yüzde 5.2'lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı:Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na giderYüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a giderYüzde 1.6 sandığa gitmezYüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na giderYüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a giderYüzde 2,0 sandığa gitmezYüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na giderYüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a giderYüzde 1,4 sandığa gitmez