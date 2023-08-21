Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 14:46

2. il dışı tayin olacak mı? 2023 ikinci il dışı ne zaman? İşte il dışı tayin takvimi

Millî Eğitim Bakanlığınca il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin 20 Temmuz, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin ise 4 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından mazerete bağlı yer değişikliği süreci devam ederken Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları müjdesini verdi. Peki, 2. il dışı tayin olacak mı? 2023 ikinci il dışı ne zaman? İşte il dışı tayin takvimi

2. il dışı tayin olacak mı? 2023 ikinci il dışı ne zaman? İşte il dışı tayin takvimi
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Milli Eğitim Bakanlığınca il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin 20 Temmuz, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin ise 4 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından mazerete bağlı yer değişikliği süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları müjdesini verdi.

2. İL DIŞI OLACAK MI?
Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi.

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

İKİNCİ İL DIŞI TAYİNLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı tanıyacakları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, mazerete bağlı yer değiştirme sürecinin 23 Ağustos'ta tamamlanmasından sonra ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Bakan Tekin, konuya ilişkin olarak öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle, bütün boş normların açılarak yapılacağını bildirdi.

İkinci il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvim, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.


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