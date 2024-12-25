16 Aralık: Yarın (Perşembe) günü okullar tatil mi?

26 Aralık Perşembe günü için hava durumu raporları ve Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarıları, bazı illerde okulların tatil edilme ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde veliler ve öğrenciler, tatil haberlerini yakından takip ediyor. İl valiliklerinden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi?



YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



26 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak henüz valilik tarafından açıklanmadı. Meteorolijik veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.