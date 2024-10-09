Haber Tarihi: 09 Ekim 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 16:47

Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Avukatı açıklama yaptı!

Ürünlerinde domuz eti tespit edilen bir köfte zincirinin adının bakanlığın listesinde mahkeme kararıyla gizlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Adı geçen firmalardan Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ve açıklama yapmayacağını söyledi. Peki, Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor?

Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Avukatı açıklama yaptı!
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Ünlü zincir restoran Köfteci Yusuf'un avukatı, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde 2 şubesinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilen ancak şirketin aldığı mahkeme kararı nedeniyle ismi açıklanamayan firmanın Köfteci Yusuf olduğu" iddialarına ilişkin sorulara konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirterek yanıt verdi.

Köfteci Yusuf domuz eti mi kullanıyor? Avukatı açıklama yaptı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ederken, TarımdanHaber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan, dikkat çeken bir iddiada bulunmuştu.

TV5'te katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin en ünlü köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini belirten İnan, "O firma listede yer alsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynar, gündem değişirdi" demişti. "Bakanlık bir et firması ile ilgili domuz eti tespitinde bulunuyor, fakat firma konuyu yargıya taşıyor. Mahkeme, firma lehine yürütmeyi durdurma kararı aldığı için o firma taklit/tağşiş listesinde yer almamış" şeklinde konuşan İnan, vatandaşları bu konuda uyanık olmaya çağırmıştı.

İnan'ın açıklaması, tartışmalara neden olurken, sosyal medyada söz konusu firmanın Köfteci Yusuf olduğu iddia edilmişti.

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'ın ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.
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