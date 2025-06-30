Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok? 30 Haziran TV 8 yayın akışı

Televizyonun sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz neden yok merak edildi. Hafta içi her gün 16.00'da TV8'de yayınlanan Yemekteyiz 30 Haziran tarihli yeni bölümü ekrana gelmedi.



ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?



TV8 ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı 27 Haziran tarihinde sezon finali yaptım. 30 Haziran Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak.



Yeni sezonun Eylül veya Ekim ayında başlarında ekrana gelmesi bekleniyor.



ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FİNAL Mİ YAPTI?



30 Haziran Pazartesi günü ekrana gelmeyen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak yaz döneminde ekranlara ara verdi. Eylül veya ekim ayında yeni sezonun başlaması bekleniyor.



30 HAZİRAN TV8 YAYIN AKIŞI



07:15 Ebru ile 8'de Sağlık



08:30 Oynat Bakalım



10:00 MasterChef Türkiye



15:30 İşte Benim Stilim



20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)



00:15 MasterChef Türkiye







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