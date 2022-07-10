Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi

ENTÜBE EDİLDİ

Gazetecidün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, "Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullanmıştı.Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" demişti.Bir üzücü haber de Galatasaray eski yöneticisi ve hukukçu Ural Aküzüm'den geldi. Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini ifade etti.Akyüzüm paylaşımındadedi.