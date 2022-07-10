Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç entübe edildi

Gazeteci Hıncal Uluç
dün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, "Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullanmıştı.
Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin" demişti.
ENTÜBE EDİLDİ
Bir üzücü haber de Galatasaray eski yöneticisi ve hukukçu Ural Aküzüm'den geldi. Aküzüm, sosyal medya hesabından Hıncal Uluç'un entübe edildiğini ifade etti.
Akyüzüm paylaşımında "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi'ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz..."
dedi.