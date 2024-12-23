Haber Tarihi: 23 Aralık 2024 13:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 13:29

YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere verilen (YLSY) burs programına başvurular 23-31 Aralık arasında yapılacak. Peki, YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır?

YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır? 2024
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için sağlanan 2024 YLSY (Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu) başvuruları, 23 Aralık'ta başladı. Bu yıl, resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek amacıyla 668 öğrenci yurt dışına gönderilecek. YLSY bursu, Türkiye'nin nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan ve 1416 sayılı Kanun'a dayalı olarak verilen prestijli bir program. 

YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar başvuru işlemlerini 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Bakanlığımızın https://rebus.meb.gov.tr/ (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi) internet adresi üzerinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası" bilgilerini kullanarak yapacaklar. Başvuru ekranı REBUS üzerinden 23 Aralık 2024 tarihinde adaylara açılacak. Başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17.00'de sona erecek.

2024 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2024 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adayların 2024 YLSY Tercih Tablosunda yer alan "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde" öğrenim görmeleri gerekmektedir. Adayların bu doğrultuda başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.
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