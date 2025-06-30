Haber Tarihi: 30 Haziran 2025 13:15 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 13:15

YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanır?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu geride kaldı. Milyonlarca aday, sınavın ardından şimdi gözünü sonuç tarihine çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuç açıklama takvimini daha önce yayımlamıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından on binlerce aday aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanır?
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2025 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Üniversite adayları, puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini hazırlayarak ÖSYM sistemine girecek. Tercih tarihleri ise sonuçların ardından ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili ayrıntıların da sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını öğrenebilecek:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme girilir.

Açılan ekranda "2025-YKS Sonuç Belgesi" seçilerek görüntüleme yapılabilir.

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