YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE | Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
Haber Tarihi: 27 Nisan 2023 13:08 -
Güncelleme Tarihi:
27 Nisan 2023 13:08
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE | Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
Yeşil Sol Parti milletvekili adayları 2023 tam listesi belli oluyor. Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. Yeşil Sol Parti Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları kesin listesi belli oldu. İşte Yeşil Sol Parti milletvekili kesin aday listesi 2023 | Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
Yeşil Sol Parti milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. Yeşil Sol Parti 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaşmasının ardından gözler AKP'ye çevrilmişti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimleri için siyasi partilerin adaylarını 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi gerekiyordu. Yeşil Sol Parti 9 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Peki, Yeşil Sol Parti milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) milletvekili kesin aday listelerini onayladı.
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.
Buna göre Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AKP 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.
Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
Yüksek Seçim Kurulu AKP Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Partimizin 81 İl ve 87 Seçim çevresinde Aday Listemizin uygun olduğu belirtilerek onay verilmiş, Resmî Gazetede Kesin Aday listemizin yayımlanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Siyasi partiler 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ye sundu. YSK 15 Nisan'da geçici aday listesini açıkladı. YSK bugün de kesinleşmiş aday listesini onayladı. Kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oy pusulaların basımına geçilecek.
Cengiz Çandar ve Hasan Cemal aday
Partinin YSK'ya teslim edilen listesinde en çok tartışılan isimler arasında yer alan gazeteci Hasan Cemal İstanbul 2. bölgeden 3. sırada Osman Cengiz Çandar'ın ise Diyarbakır'da 3. sırada aday gösterildi.
Tanınmış isimlerin aday oldukları yerler
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Nevroz Uysal ve gazeteci Ayşegül Doğan Şırnak'tan aday gösterildi. Barış akademisyeni ve yazar Sevilay Çelenk Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır 6. Sıra milletvekili adayı oldu.
Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar Diyarbakır'da 9. sırada, Şenyaşar ailesinden Ferit Şenyaşar Urfa'da 4. sırada aday gösterildi.
Kurtlar Vadisi dizisinde bir dönem oynayan oyuncu Kerem Fırtına ise İstanbul 3. bölgede 6. sırada aday gösterildi.
Zana Farqînî ve Semyani Perizade'ye yer verilmedi
Adaylık başvurusunda bulunduğunu açıklayan Kürt Dil Bilimci Zana Farqînî ve Kürt sanatçı Semyeni Perizade ise aday gösterilmedi.
Milletvekillerinden adaylar
HDP'nin 56 milletvekilinin 23'ü yeniden aday gösterildi. 2018 seçim sonuçlarına göre bu isimlerin 10'u seçilebilecek yerlerden aday olarak gösterildi. 13 mevcut milletvekili ise HDP'nin iddialı olduğu ancak daha önce milletvekili çıkarmadığı yerlerde aday gösterildi.
HDP'nin 27 dönem milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Kocaeli'nde tek aday ıolarak gösterildi. HDP'nin 2015 Adana ve en son Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Erzurum'da birinci sırada aday gösterildi. HDP'nin van Milletvekili Sezai Temelli ise Muş'ta birinci sırada aday oldu. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan ise Urfa'dan 2. sıradan yeniden aday oldu.
Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Saliha Aydeniz ise Mardin'de birinci sıradan aday oldu.
Saruhan Oluç Antalya'dan Ebru Günay ise Aydın'dan aday gösterildi.
Üçüncü döneme rağmen aday olanlar
YSP üçüncü dönemde seçilenlerin listede yer almayacağını açıklamıştı. Ancak bu şarta uymayan bazı isimler adayların aday gösterildiği görüldü. Ankara ve İstanbul'da 3 dönem milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder İstanbul 1. bölgede 1. sırada aday gösterilirken aynı şekilde üç dönem milletvekiliği yapanSırrı Sakık ise Ağrı'dan ilk sırada aday gösterildi.
23., 24. dönem Iğdır; 25., 26. ve 27. dönem İstanbul milletvekili olarak görev yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 6'ncı kez aday oldu.
Kürt Özgürlük ve demokratsi İttifakı adayları
Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nda yer alan İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç Diyarbakır'da 7. sıradan, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek Van'dan 4. Sıradan aday oldu.
Türk sol gelenek partilerinden adaylar
Listede EMEP eski Genel Başkanı Selma Gürkan Ankara 1. Bölgede 2 sırada aday gösterilirken EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk, SMF'den Cemil Güngören ve TÖP Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca İstanbul'dan; EMEP'ten İskender Bayhan İstanbul'dan ve Sevda Karaca Demir ise Antep'ten aday gösterildi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden (ESP) Çiçek Otlu İstanbul'dan; Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi'nden (SYKP) Tülay Hatimoğulları Adana'dan; Devrimci Parti'den Burcugül Çubuk İzmir'den; Sosyalist Dayanışma Platformu'ndan (SODAP) Kezban Konukçu ise İstanbul'dan aday gösterildi.
Ezidi ve Alevi adaylar
Yeşil Sol Parti listesinde Alevilerden Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat ile Ezidiler adına Azad Barış Diyarbakır'dan, Süryani cemaatinden George Aslan Mardin'den, Çerkes halkından Metin Kılıç Ankara'dan aday gösterildi.
Eş Başkanların adaylığı
Yeşil Sol Parti bileşenlerinin eş genel başkanları ve eş sözcülerinin aday gösterildiği kentler daha önceden belli oldu.
- Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul'dan, Eş Sözcü İbrahim Akın ise İzmir'den aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, İstanbul'dan aday gösterildi.
- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır'dan liste başında aday gösterildi.
- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Mardin'den, Eş Genel Başkan Keskin Bayındır memleketi Batman'dan aday gösterildi.
- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Van'dan liste başından, Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Urfa'dan aday gösterildi.
HDP'den aday olamayan 33 isim
HDP'nin yeniden aday gösterilmeyen 33 ismi ise şöyle sıralandı:
Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir, Antalya - Kemal Bülbül, Batman - Feleknas Uca, Batman - Ayşe Acar Başaran, Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı, Dersim - Alican Önlü, Diyarbakır - İmam Taşçıer, Diyarbakır - Remziye Tosun, Diyarbakır - Hişyar Özsoy, Diyarbakır - Semra Güzel, Diyarbakır - Garo Paylan, Hakkari - Sait Dede, Iğdır - Habip Eksik, İstanbul - Musa Piroğlu, İstanbul - Erol Katırcıoğlu, İstanbul - Oya Ersoy, İstanbul - Hüda Kaya, İstanbul - Zeynel Özen, İstanbul - Züleyha Gülüm, İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü, İzmir - Murat Çepni, Mardin - Pero Dündar, Mersin - Fatma Kurtulan, Muş - Şevin Coşkun, Siirt - Sıdık Taş, Urfa - Nimetullah Erdoğmuş, Urfa - Ayşe Sürücü, Urfa - Nusrettin Maçin, Şırnak - Hasan Özgüneş, Şırnak - Nuran İmir, Şırnak - Hüseyin Kaçmaz, Van - Tayip Temel.