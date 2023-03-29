Haber Tarihi: 29 Mart 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 15:39

Yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman? 2023 Çaykur çay destekleme parası ne zaman yatacak?

Çaykur yaş çay destekleme ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Çaykur yaş çay ödemeleri için gözler resmi açıklamada. Peki, yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman? 2023 Çaykur çay destekleme parası ne zaman yatacak?

Yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman? 2023 Çaykur çay destekleme parası ne zaman yatacak?
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ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ile ilgili araştırmalar yeniden başlamış durumda. Konuya ilişkin araştırma yapan vatandaşlar; ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı ve ne zaman yatacak sorularının cevaplarını arıyor. Peki, Yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman? 2023 Çaykur çay destekleme parası ne zaman yatacak? İşte, detaylar... 

Yaş çay destekleme ödemeleri ne zaman?
Yaş çay üreticileri, her yıl hesaplara yatırılan yaş çay destekleme ödemelerinin bu yılki tarihini merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan Çaykur yaş çay ödemelerinin bu ay içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor. Çaykur destek ödemeleri her yıl mart ayında yapılıyor.
ÇAYKUR'DAN İŞÇİ ALIMI İLANI

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi.

Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, alımların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği kaydedilerek, internet üzerinden de yapılabilecek mevsimlik işçi başvurularının yarın başlayacağı ve 3 Nisan Pazartesi sona ereceği bildirildi.

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm illere ait noter kurasının 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi.
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