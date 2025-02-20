Yarın üniversiteler tatil mi? 21 Şubat üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler tatil?

İstanbul'da üniversiteler tatil mi, sorusu valilik açıklaması ile gündeme geldi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verildi. Öte yandan kar yağışının diğer illerde de devam etmesi nedeniyle de birçok ilde de MEB'e bağlı okullarda kar tatili duyuruları geldi. Okulların tatil edilmesiyle beraber üniversiteler için beklentiler arttı. Peki, yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi? İşte, o konu hakkında bilgiler.



İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da 21 Şubat Cuma günü bazı üniversiteler tatil edildi. Bu üniversiteler şöyle;



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Mandal 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversite'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.



Öğrencilerimizin güvenliği göz önünde bulundurularak, 20-21 Şubat 2025 tarihlerindeki eğitimlerin çevrimiçi devam etmesine karar verilmiştir.Ayrıca, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, kamu kurumlarında görev yapan engelli çalışanlar, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Üniversitenin internet adresinden yapılan açıklamada 21 Şubat Cuma günü derslerin online yapılacağı açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;



İstanbul genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 tarihinde akademik birimlerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi (online) ortamda devam etmesine karar verilmiştir.



Ayrıca İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Üniversitemizde görev yapan engelli personelimiz, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlarımız ile hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.



"8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık ve güvenlik birimlerindeki kadın personelimizi kapsamamaktadır.



8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan tüm kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır.



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Sevgili Öğrenciler ve



"Değerli Akademisyenlerimiz,



İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü tüm eğitim süreçleri online (çevrimiçi) olarak gerçekleşecektir.



Sağlıklı günler dilerim."



MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden, 21 Şubat Cuma ve 22 Şubat Cumartesi günlerinde üniversitemiz; ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim süreçleri uzaktan eğitim sistemi (UES) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir." denildi.



GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları konusunda İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19.00'dan 21 Şubat 2025 Cuma günü akşam derslerinin sonuna kadar, Üniversitemizde eğitime MS Teams platformu üzerinden çevrim içi olarak devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.



TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan açıklamada 20-21 Şubat tarihlerinde derslerin çevrimiçi yapılacağı duyuruldu.



HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL?

Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.



Üniversiteden yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.



Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.



MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Medeniyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



Değerli Öğrencilerimiz ve Mensuplarımız,



İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü Üniversitemizde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ancak ders programında çevrimiçi verileceği belirtilen dersler, yarın çevrimiçi olarak işlenecektir.



Ayrıca, kurumumuzda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan, hamile ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın personellerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır.



Öğrencilerimizin 12 Şubat ve 20-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılamayan derslerinin telafisi çevrimiçi olarak yapılacak olup, telafi eğitim programı Fakülteniz/Yüksekokulunuz tarafından ilan edilecektir.



Tüm öğrencilerimize ve mensuplarımıza duyurulur.

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