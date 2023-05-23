Yapılandırma ne zaman, uzatıldı mı? 2023 Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

2023 yapılandırma uzatıldı mı, uzadı mı? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Son dakika açılamasına göre; Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan vergi affı düzenlemesiyle vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi gibi borçlar yapılandırılabilecek. Peki, Vergi affı başvuruları son gün ne zaman?Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihleri uzatıldı. 3Vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsarken yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Ancak yoğun ilg ive talep nedeniyle kamu borcu yapılandırma süresinin uzatıldığı duyuruldu. İşte detaylar...Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi 1 ay uzatıldı. Böylece kamu borcu yapılandırmak için son başvuru tarihi 30 Haziran 2023 olarak güncellendi. Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. Düzenleme ile 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınacak.31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı.ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye'ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine bugüne kadar yaklaşık 3 milyon 279 bin mükellef başvuruda bulundu. Toplam 178 milyar 300 milyon TL kamu alacağı yapılandırıldı. Vergi dairelerine borcu olan mükellef sayısı ise 14 milyon 156 bin olarak kayıtlara geçti.Başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin oldu. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor.31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek.Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek.İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.Evet. Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilecektir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanun'un ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.