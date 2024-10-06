Haber Tarihi: 06 Ekim 2024 18:04 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 18:04

Yalı Çapkını 77. bölüm neden yayınlanmadı?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını, dün akşam 77. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ancak, bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen hayranlar, "Yalı Çapkını tekrarı yok mu, neden yok? Yalı Çapkını YouTube'ta izlenir mi?" gibi sorularla karşı karşıya kaldı. Peki, Yalı Çapkını 77. bölüm neden yayınlanmadı?

Yalı Çapkını 77. bölüm neden yayınlanmadı?
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını, dün akşam 77. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Ancak, bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen hayranlar, "Yalı Çapkını tekrarı yok mu, neden yok? Yalı Çapkını YouTube'ta izlenir mi?" gibi sorularla karşı karşıya kaldı.

Dizi, genellikle yeni bölümlerinin yanı sıra, hem Star TV'nin web sitesinde hem de YouTube kanalında tekrar bölümleriyle de izleyiciye sunuluyordu. Ancak bu hafta, dizinin yeni bölümünün tekrarsız olduğu duyuruldu; bu da hayranlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medya hesapları ve fragmanlar aracılığıyla yapılan açıklamalara göre, dün akşam yayınlanan bölümün tekrarı beklenmiyor.

Yalı Çapkını'nın bu haftaki bölümü, YouTube hesabına da yüklenmeyecek. Dizi tutkunları için bu durum, hem erişim zorluğu hem de merakla bekledikleri sahneleri izleme fırsatını kaçırmak anlamına geliyor. Hayranların, dizinin gelecekteki bölümlerine ulaşabilmeleri için alternatif çözümler aramaları kaçınılmaz görünüyor.
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