Yalı Çapkını 21 bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 21 bölüm 2. fragmanı!

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Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV kanalında yayınlanan Yalı Çapkını 21. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin seyircileri için Yargı 21. bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalı Çapkını 21. son bölüm özeti...OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.Yeni bölümde neler olacak?Seyran, zorla evlendirildiğini Halis Ağa'ya anlatacak. Halis Ağa ve Seyran arasında daha büyük bir bağ oluşacak. Seyran, aralarından çekilmeleri için Pelin'i uyaracak.Diğer yandan Seyran'ın ablası Suna, Ferit'e Seyran'ın onu sevdiğini söyleyecek. Seyran ve Ferit arasında yakınlaşma olacak. İşte yeni bölüm fragmanı…