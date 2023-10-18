Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 13:06 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 13:21

VGM burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 VGM bursu nedir, ne kadar, şartları nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için merakla bekleyen öğrenciler, burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 VGM bursu nedir, ne kadar, şartları nedir?

VGM burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 VGM bursu nedir, ne kadar, şartları nedir?
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VGM yükseköğrenim burs başvuruları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına destek olabilmesi için burs yardımı yapan VGM'nin, bu yıl ki başvuru tarihleri belli oldu. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 VGM bursu nedir, ne kadar, şartları nedir?
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2023-2024

Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2023 – 2024 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

2023-2024 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.

Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 - 2024 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

 
 Eğitim Yardımı Türü

 Başvuru Durumu

 Başlangıç

 Bitiş
Ortaöğrenim Bursu

(ilkokul/ortaokul/ lise)

            Ortaöğrenim burs başvuruları sona ermiştir.
    Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir.		 01 Ekim 2023

 15 Ekim 2023
Yükseköğrenim Bursu

(önlisans/lisans)

 Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız...

 20 Ekim 2023

 31 Ekim 2023
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu

(önlisans/lisans)

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Burs Başvurusu için tıklayınız… 

 20 Ekim 2023 31 Ekim 2023
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Eğitim yardımı/Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.

  • Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.
  • Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.
  • Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.
  • Başvurularınız değerlendirilirken başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğruluk kontrolleri yapılmakta ve gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.
  • Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talep edebileceğinden başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.
  • Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir.  Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.
  • Burslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için  Sıkça Sorulan Sorular'dan (SSS) faydalanabilirsiniz.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

2023 VGM BURS ÖDEMESİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların ne zaman ilan edileceği henüz net değil.

Başvuruların 15 Ekim'de tamamlanmasının ardından, sonuçların da kısa sürede yapılacak değerlendirme işlemi ile açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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